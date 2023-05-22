На завтрак можно съесть даже один бутерброд. Главное – это компоненты, которые вы на него положите. Очень удачным вариантом будет сделать фруктово-овощную сальсу и сверху положить креветку. Блюдо получается очень питательным.

Идея приготовления тостов с сальсой и креветками опубликована на странице фудблогера Светланы Климовской (svitlana_klymovska) в Instagram. Для лучшего вкуса креветки нужно замариновать.

Ингредиенты для маринованных креветок:

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300 г креветок

0,5 ч.л. паприки

0,5 ст.л. лимонного сока

1 ст.л. оливкового масла

соль и перец – по вкусу

1 ч.л. соевого соуса

Ингредиенты для сальсы:

1 средний манго

1 авокадо

1/4 части фиолетового лука

0,5 перчика чили

0,5 ст.л. оливкового масла

цедра и сок половины лайма

соль и перец – по вкусу

петрушка или кинза

4 куска хлеба

Способ приготовления:

1. Хлеб посушить на гриле или сковороде.

2. Обжарить замаринованные креветки с обеих сторон по 1 минуте.

3. Нарезать кубиком манго, авокадо, лук, перчик чили.

4. Приправить соком лайма, оливковым маслом, соль, перец, цедра лайма.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Сальсу выложить на хлеб, сверху креветки и свежую зелень.

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