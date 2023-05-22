С чем приготовить сытный бутерброд на завтрак: все компоненты полезные

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
918
С чем приготовить сытный бутерброд на завтрак: все компоненты полезные

На завтрак можно съесть даже один бутерброд. Главное – это компоненты, которые вы на него положите. Очень удачным вариантом будет сделать фруктово-овощную сальсу и сверху положить креветку. Блюдо получается очень питательным.

Идея приготовления тостов с сальсой и креветками опубликована на странице фудблогера Светланы Климовской (svitlana_klymovska) в Instagram. Для лучшего вкуса креветки нужно замариновать.

С чем приготовить сытный бутерброд на завтрак: все компоненты полезные

Ингредиенты для маринованных креветок:

Видео дня
  • 300 г креветок
  • 0,5 ч.л. паприки
  • 0,5 ст.л. лимонного сока
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • соль и перец – по вкусу
  • 1 ч.л. соевого соуса

Ингредиенты для сальсы:

  • 1 средний манго
  • 1 авокадо
  • 1/4 части фиолетового лука
  • 0,5 перчика чили
  • 0,5 ст.л. оливкового масла
  • цедра и сок половины лайма
  • соль и перец – по вкусу
  • петрушка или кинза
  • 4 куска хлеба

Способ приготовления:

С чем приготовить сытный бутерброд на завтрак: все компоненты полезные

1. Хлеб посушить на гриле или сковороде.

2. Обжарить замаринованные креветки с обеих сторон по 1 минуте.

С чем приготовить сытный бутерброд на завтрак: все компоненты полезные

3. Нарезать кубиком манго, авокадо, лук, перчик чили.

С чем приготовить сытный бутерброд на завтрак: все компоненты полезные

4. Приправить соком лайма, оливковым маслом, соль, перец, цедра лайма.

5. Всё хорошо перемешать.

С чем приготовить сытный бутерброд на завтрак: все компоненты полезные

6. Сальсу выложить на хлеб, сверху креветки и свежую зелень.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты