С чем приготовить сытный бутерброд на завтрак: все компоненты полезные
На завтрак можно съесть даже один бутерброд. Главное – это компоненты, которые вы на него положите. Очень удачным вариантом будет сделать фруктово-овощную сальсу и сверху положить креветку. Блюдо получается очень питательным.
Идея приготовления тостов с сальсой и креветками опубликована на странице фудблогера Светланы Климовской (svitlana_klymovska) в Instagram. Для лучшего вкуса креветки нужно замариновать.
Ингредиенты для маринованных креветок:
- 300 г креветок
- 0,5 ч.л. паприки
- 0,5 ст.л. лимонного сока
- 1 ст.л. оливкового масла
- соль и перец – по вкусу
- 1 ч.л. соевого соуса
Ингредиенты для сальсы:
- 1 средний манго
- 1 авокадо
- 1/4 части фиолетового лука
- 0,5 перчика чили
- 0,5 ст.л. оливкового масла
- цедра и сок половины лайма
- соль и перец – по вкусу
- петрушка или кинза
- 4 куска хлеба
Способ приготовления:
1. Хлеб посушить на гриле или сковороде.
2. Обжарить замаринованные креветки с обеих сторон по 1 минуте.
3. Нарезать кубиком манго, авокадо, лук, перчик чили.
4. Приправить соком лайма, оливковым маслом, соль, перец, цедра лайма.
5. Всё хорошо перемешать.
6. Сальсу выложить на хлеб, сверху креветки и свежую зелень.
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