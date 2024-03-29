С чем приготовить вкусные брускеты для праздничного стола: вариант элементарной и эффектной закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем приготовить вкусные брускеты для праздничного стола: вариант элементарной и эффектной закуски

Если нужно быстро приготовить праздничную закуску, идеальным вариантом будут брускеты. На багет нужно просто выложить ингредиенты, которые вкусно сочетаются между собой. А чтобы было вкуснее, хлеб можно поджарить на гриле.

Идея приготовления брускет с печенью трески для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Ирины Редько  irisha_redko) в Instagram. Также понадобится сливочный сыр.

С чем приготовить вкусные брускеты для праздничного стола: вариант элементарной и эффектной закуски

Ингредиенты:

  • печень трески – 100 г
  • багет
  • сливочный сыр
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  • огурец – 1 шт
  • имбирь маринованный – 10 г
  • майонез – 1 ст.л.
  • соус терриак

Способ приготовления:

С чем приготовить вкусные брускеты для праздничного стола: вариант элементарной и эффектной закуски

1. Багет нарезать на ломтики шириной по 2-3 см.

2. Жарить на гриле или в духовке или на сковороде.

С чем приготовить вкусные брускеты для праздничного стола: вариант элементарной и эффектной закуски

3. Смазать сливочным сыром.

4. Мелко порезать огурец кубиками, имбирь.

С чем приготовить вкусные брускеты для праздничного стола: вариант элементарной и эффектной закуски

5. Добавить майонез и перемешать.

С чем приготовить вкусные брускеты для праздничного стола: вариант элементарной и эффектной закуски

6. Выложить на брускету, сверху печень трески.

7. Полить терриаковые соусом и положить немного зелени.

С чем приготовить вкусные брускеты для праздничного стола: вариант элементарной и эффектной закуски

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