С чем приготовить вкусные брускеты для праздничного стола: вариант элементарной и эффектной закуски
Если нужно быстро приготовить праздничную закуску, идеальным вариантом будут брускеты. На багет нужно просто выложить ингредиенты, которые вкусно сочетаются между собой. А чтобы было вкуснее, хлеб можно поджарить на гриле.
Идея приготовления брускет с печенью трески для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Ирины Редько irisha_redko) в Instagram. Также понадобится сливочный сыр.
Ингредиенты:
- печень трески – 100 г
- багет
- сливочный сыр
- огурец – 1 шт
- имбирь маринованный – 10 г
- майонез – 1 ст.л.
- соус терриак
Способ приготовления:
1. Багет нарезать на ломтики шириной по 2-3 см.
2. Жарить на гриле или в духовке или на сковороде.
3. Смазать сливочным сыром.
4. Мелко порезать огурец кубиками, имбирь.
5. Добавить майонез и перемешать.
6. Выложить на брускету, сверху печень трески.
7. Полить терриаковые соусом и положить немного зелени.
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