Если нужно быстро приготовить праздничную закуску, идеальным вариантом будут брускеты. На багет нужно просто выложить ингредиенты, которые вкусно сочетаются между собой. А чтобы было вкуснее, хлеб можно поджарить на гриле.

Идея приготовления брускет с печенью трески для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Ирины Редько irisha_redko) в Instagram. Также понадобится сливочный сыр.

Ингредиенты:

печень трески – 100 г

багет

сливочный сыр

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огурец – 1 шт

имбирь маринованный – 10 г

майонез – 1 ст.л.

соус терриак

Способ приготовления:

1. Багет нарезать на ломтики шириной по 2-3 см.

2. Жарить на гриле или в духовке или на сковороде.

3. Смазать сливочным сыром.

4. Мелко порезать огурец кубиками, имбирь.

5. Добавить майонез и перемешать.

6. Выложить на брускету, сверху печень трески.

7. Полить терриаковые соусом и положить немного зелени.

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