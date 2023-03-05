С чем приготовить вкусные брускеты на 8 марта: топ-3 варианта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем приготовить вкусные брускеты на 8 марта: топ-3 варианта

Если быстро нужно придумать вкусную закуску – идеальным вариантом будут брускеты. Получится сразу несколько разных сочетаний, если поэксперементировать с компонентами. Для основания нужно будет просто подсушить багет в духовке, что займет у вас очень мало времени.

Идея приготовления трех видов праздничных брускет к 8 марта опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

С чем приготовить вкусные брускеты на 8 марта: топ-3 варианта

Брюскеты с грибами и сливочным сыром

Ингредиенты:

  • багет
  • сливочный сыр
  • шампиньоны
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  • соль, перец, сушеный чеснок
  • копченая паприка

Способ приготовления:

С чем приготовить вкусные брускеты на 8 марта: топ-3 варианта

Шампиньоны нарезаем пластинками, обжариваем с обеих сторон на масле, посыпаем солью, перцем и сушеным чесноком. Подсушенный хлеб смазываем сливочным крем-сыром, выкладываем шампиньоны и присыпаем копченой паприкой.

Брюскеты с грушей и сыром

С чем приготовить вкусные брускеты на 8 марта: топ-3 варианта

Ингредиенты:

  • багет
  • груша
  • сливочное масло
  • сыр с голубой плесенью
  • мед
  • рукола

Способ приготовления:

С чем приготовить вкусные брускеты на 8 марта: топ-3 варианта

Для 2-го варианта груша очищаем и нарезаем пластинками. Тушим до прозрачности на сливочном масле, На подсушенный хлеб выкладываем пластинки груши, сыр с голубой плесенью и поливаем каплей меда. Украшаем рукколой.

Брюскеты с запеченным перцем и фетой

С чем приготовить вкусные брускеты на 8 марта: топ-3 варианта

Ингредиенты:

  • багет
  • болгарский перец
  • помидор
  • фета
  • оливковое масло
  • итальянские травы

Способ приготовления:

Запекаем болгарский перец и нарезаем кубиками. Также нарезаем помидоры и фету. На подсушенный хлеб выкладываем перец, помидор, фету, поливаем каплей оливкового масла и посыпаем итальянскими травами.

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