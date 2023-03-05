Если быстро нужно придумать вкусную закуску – идеальным вариантом будут брускеты. Получится сразу несколько разных сочетаний, если поэксперементировать с компонентами. Для основания нужно будет просто подсушить багет в духовке, что займет у вас очень мало времени.

Идея приготовления трех видов праздничных брускет к 8 марта опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.

Брюскеты с грибами и сливочным сыром

Ингредиенты:

багет

сливочный сыр

шампиньоны

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соль, перец, сушеный чеснок

копченая паприка

Способ приготовления:

Шампиньоны нарезаем пластинками, обжариваем с обеих сторон на масле, посыпаем солью, перцем и сушеным чесноком. Подсушенный хлеб смазываем сливочным крем-сыром, выкладываем шампиньоны и присыпаем копченой паприкой.

Брюскеты с грушей и сыром

Ингредиенты:

багет

груша

сливочное масло

сыр с голубой плесенью

мед

рукола

Способ приготовления:

Для 2-го варианта груша очищаем и нарезаем пластинками. Тушим до прозрачности на сливочном масле, На подсушенный хлеб выкладываем пластинки груши, сыр с голубой плесенью и поливаем каплей меда. Украшаем рукколой.

Брюскеты с запеченным перцем и фетой

Ингредиенты:

багет

болгарский перец

помидор

фета

оливковое масло

итальянские травы

Способ приготовления:

Запекаем болгарский перец и нарезаем кубиками. Также нарезаем помидоры и фету. На подсушенный хлеб выкладываем перец, помидор, фету, поливаем каплей оливкового масла и посыпаем итальянскими травами.

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