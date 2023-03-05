С чем приготовить вкусные брускеты на 8 марта: топ-3 варианта
Если быстро нужно придумать вкусную закуску – идеальным вариантом будут брускеты. Получится сразу несколько разных сочетаний, если поэксперементировать с компонентами. Для основания нужно будет просто подсушить багет в духовке, что займет у вас очень мало времени.
Идея приготовления трех видов праздничных брускет к 8 марта опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram.
Брюскеты с грибами и сливочным сыром
Ингредиенты:
- багет
- сливочный сыр
- шампиньоны
- соль, перец, сушеный чеснок
- копченая паприка
Способ приготовления:
Шампиньоны нарезаем пластинками, обжариваем с обеих сторон на масле, посыпаем солью, перцем и сушеным чесноком. Подсушенный хлеб смазываем сливочным крем-сыром, выкладываем шампиньоны и присыпаем копченой паприкой.
Брюскеты с грушей и сыром
Ингредиенты:
- багет
- груша
- сливочное масло
- сыр с голубой плесенью
- мед
- рукола
Способ приготовления:
Для 2-го варианта груша очищаем и нарезаем пластинками. Тушим до прозрачности на сливочном масле, На подсушенный хлеб выкладываем пластинки груши, сыр с голубой плесенью и поливаем каплей меда. Украшаем рукколой.
Брюскеты с запеченным перцем и фетой
Ингредиенты:
- багет
- болгарский перец
- помидор
- фета
- оливковое масло
- итальянские травы
Способ приготовления:
Запекаем болгарский перец и нарезаем кубиками. Также нарезаем помидоры и фету. На подсушенный хлеб выкладываем перец, помидор, фету, поливаем каплей оливкового масла и посыпаем итальянскими травами.
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