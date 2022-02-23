С чем вкусно соединить креветки в салате: идея от шеф-повара
Креветки – довольно распространенный ингредиент во многих блюдах. Сами по себе эти морепродукты достаточно нейтральные, но лучше всего раскрывают вкус в салате вместе с другими компонентами. Главное – выбрать правильные продукты.
Идея приготовления свежего салата с креветками опубликована на странице участницы проекта Мастер Шеф Татьяны Ильиной (tetianka_ilina) в Instagram.
Ингредиенты:
кускус – 50 г
креветки – 150 г
зеленый горошек – 50 г (можно свежий или консервированный)
гранат – 20 г
помидоры – 0,5 шт
брокколи – 150 г
поджаренный кунжут
оливковое масло
соль, перец
Способ приготовления:
1. Кускус залить кипятком 1:2, добавить специи, накрыть и оставить на время.
2. Если горошек свежий, его нужно бланшировать в течение 30 секунд в кипящей соленой воде.
3. В воду из горошка отправить брокколи (разрезать на соцветие) и тоже бланшировать в течение 1 минуты.
4. Затем отправить в ледяную воду.
5. Креветки почистить, посолить, поперчить и варить 3 минуты в той же воде.
6. Достать и посыпать частью кунжута.
7. Помидор бланшировать (отправить на несколько секунд в кипяток, а затем в ледяную воду) и снять кожицу.
8. Вынуть середину и нарезать ее кубиком.
9. Гранат почистить.
10. Готовый кускус перемешать с помидором и выложить на тарелку.
11. Соединить брокколи с горошком, заправить растительным маслом и отправить в салат.
12. Выложить креветки, посыпать все гранатом и кунжутом.
13. При желании добавить зелень и любимые специи.
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