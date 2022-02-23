С чем вкусно соединить креветки в салате: идея от шеф-повара

Креветки – довольно распространенный ингредиент во многих блюдах. Сами по себе эти морепродукты достаточно нейтральные, но лучше всего раскрывают вкус в салате вместе с другими компонентами. Главное – выбрать правильные продукты.

Идея приготовления свежего салата с креветками опубликована на странице участницы проекта Мастер Шеф Татьяны Ильиной (tetianka_ilina) в Instagram.

Ингредиенты:

кускус – 50 г

креветки – 150 г

зеленый горошек – 50 г (можно свежий или консервированный)

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гранат – 20 г

помидоры – 0,5 шт

брокколи – 150 г

поджаренный кунжут

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Кускус залить кипятком 1:2, добавить специи, накрыть и оставить на время.

2. Если горошек свежий, его нужно бланшировать в течение 30 секунд в кипящей соленой воде.

3. В воду из горошка отправить брокколи (разрезать на соцветие) и тоже бланшировать в течение 1 минуты.

4. Затем отправить в ледяную воду.

5. Креветки почистить, посолить, поперчить и варить 3 минуты в той же воде.

6. Достать и посыпать частью кунжута.

7. Помидор бланшировать (отправить на несколько секунд в кипяток, а затем в ледяную воду) и снять кожицу.

8. Вынуть середину и нарезать ее кубиком.

9. Гранат почистить.

10. Готовый кускус перемешать с помидором и выложить на тарелку.

11. Соединить брокколи с горошком, заправить растительным маслом и отправить в салат.

12. Выложить креветки, посыпать все гранатом и кунжутом.

13. При желании добавить зелень и любимые специи.

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