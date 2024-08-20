Вместо приготовления закруток на зиму сезонные баклажаны можно заквасить. Для такой закуски понадобится сочная свежая морковь, а также много чеснока. Есть блюдо можно будет уже через 3-4 дня.

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Идея приготовления квашеных баклажанов с морковью опубликована на странице фудблонера Светланы с ником bonitavkusnoo в Instagram. Уксус не пригодится.

Ингредиенты:

баклажаны – 2,5 кг.

морковь – 700 г

подсолнечное масло – 500 мл.

лук – 350 г

чеснок и соль – по вкусу

пучок сельдерея

Ингредиенты для отваривания баклажанов:

вода – 1 литр

соль – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистить от хвостиков и перерезать пополам, не дорезая до края.

2. Довести воду до кипения для последующего отваривания баклажанов.

3. Воды взять из расчета 1 литр воды и 1 ст.л. соли.

4. Воды и соли взять столько, сколько нужно.

5. В кипящую воду отправить баклажаны и отварить примерно 10 минут.

6. Баклажаны должны стать мягкими, чтобы спичка с легкостью в них входила. Время отварки зависит от сорта и размера баклажанов.

7. Готовые баклажаны выложить на плоскую поверхность срезом вверх.

8. На баклажаны поставить разделочную доску, а затем любой груз.

9. Оставить баклажаны на 1-2 часа, пока вся жидкость из них не выйдет. Баклажаны готовы.

10. Для начинки обжарить лук и морковь по всему количеству растительного масла.

11. Обжарить до золотистого цвета и мягкости овощей.

12. К остывшим овощам добавить выжатый чеснок, соль по вкусу и измельченный сельдерей.

13. Фаршировать баклажаны полученной массой.

14. Замотать баклажаны нитью и плотно утрамбовать в кастрюльку или любую емкость.

15. Сверху баклажаны накрыть плоской тарелкой, снова поставить на тарелку груз.

16. Через 2-3 часа баклажаны должны покрыть растительное масло и сок.

17. Квасить баклажаны 3-4 дня при комнатной температуре. Время зависит от размеров баклажан, температуры воздуха в помещении.

18. Через три дня попробовать баклажаны. Если вам они достаточно прокисли – можно отправить в холодильник или еще дать время кваситься.

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