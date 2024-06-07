Куриное филе в духовке часто получается достаточно сухим. Все потому, что в таком мясе мало жира. Поэтому для удачного вкуса следует добавить несколько простых и бюджетных компонентов.

Идея приготовления сочного куриного филе с овощами опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Можно подать с любым гарниром.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

грибы – 200 г

томат – 1 шт.

лук – 1/2 шт.

сыр – 100 г

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать вдоль пополам и немного отбить молотком.

2. Выложить в форму для запекания и добавить любимые специи.

3. Курицу смазать сметаной.

4. Лук разрезать пополам, а затем перьями.

5. Выложить поверх курицы.

6. Грибы предварительно обжарить до золотистой корочки и выложить поверх лука.

7. Помидор разрезать на тонкие слайсы и выложить поверх грибов.

8. Сверху присыпать натертым сыром и добавить молотый перец.

9. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут до готовности курицы.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: