С чем вкусно запечь куриное филе в духовке, чтобы оно было сочным: будет таять во рту
Куриное филе в духовке часто получается достаточно сухим. Все потому, что в таком мясе мало жира. Поэтому для удачного вкуса следует добавить несколько простых и бюджетных компонентов.
Идея приготовления сочного куриного филе с овощами опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Можно подать с любым гарниром.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- грибы – 200 г
- томат – 1 шт.
- лук – 1/2 шт.
- сыр – 100 г
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать вдоль пополам и немного отбить молотком.
2. Выложить в форму для запекания и добавить любимые специи.
3. Курицу смазать сметаной.
4. Лук разрезать пополам, а затем перьями.
5. Выложить поверх курицы.
6. Грибы предварительно обжарить до золотистой корочки и выложить поверх лука.
7. Помидор разрезать на тонкие слайсы и выложить поверх грибов.
8. Сверху присыпать натертым сыром и добавить молотый перец.
9. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут до готовности курицы.
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