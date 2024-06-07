С чем вкусно запечь куриное филе в духовке, чтобы оно было сочным: будет таять во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем вкусно запечь куриное филе в духовке, чтобы оно было сочным: будет таять во рту

Куриное филе в духовке часто получается достаточно сухим. Все потому, что в таком мясе мало жира. Поэтому для удачного вкуса следует добавить несколько простых и бюджетных компонентов.

Идея приготовления сочного куриного филе с овощами опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram. Можно подать с любым гарниром.

С чем вкусно запечь куриное филе в духовке, чтобы оно было сочным: будет таять во рту

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • грибы – 200 г
  • томат – 1 шт.
  • лук – 1/2 шт.
  • сыр – 100 г
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

С чем вкусно запечь куриное филе в духовке, чтобы оно было сочным: будет таять во рту

1. Куриное филе разрезать вдоль пополам и немного отбить молотком.

2. Выложить в форму для запекания и добавить любимые специи.

С чем вкусно запечь куриное филе в духовке, чтобы оно было сочным: будет таять во рту

3. Курицу смазать сметаной.

4. Лук разрезать пополам, а затем перьями.

С чем вкусно запечь куриное филе в духовке, чтобы оно было сочным: будет таять во рту

5. Выложить поверх курицы.

С чем вкусно запечь куриное филе в духовке, чтобы оно было сочным: будет таять во рту

6. Грибы предварительно обжарить до золотистой корочки и выложить поверх лука.

С чем вкусно запечь куриное филе в духовке, чтобы оно было сочным: будет таять во рту

7. Помидор разрезать на тонкие слайсы и выложить поверх грибов.

С чем вкусно запечь куриное филе в духовке, чтобы оно было сочным: будет таять во рту

8. Сверху присыпать натертым сыром и добавить молотый перец.

С чем вкусно запечь куриное филе в духовке, чтобы оно было сочным: будет таять во рту

9. Поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут до готовности курицы.

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