Скумбрия – идеальная рыба для запекания. В ней мало костей и очень нежное мясо. А для того, чтобы блюдо получилось действительно сочным – стоит добавить несколько простых компонентов.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Очень важно хорошо завернуть рыбу в фольгу.

Ингредиенты:

скумбрия

лук

лимон

чеснок

соль, перец

Способ приготовления:

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1. Очищенную скумбрию солим и перчим с двух сторон и внутри тоже.

2. Лук и лимон нарезаем кольцами, кольцо лимона еще разрезать пополам.

3. Чеснок можно порезать или раздавить ножом.

4. На фольгу выкладываем лук, лимон, скумбрию, лимон, лук и чеснок.

5. Ставим в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 45 минут.

6. Рыба получается очень сочная и легко отходит от позвоночника.

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