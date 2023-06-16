С чем вкусно запечь скумбрию. чтобы она была сочной: делимся технологией
Скумбрия – идеальная рыба для запекания. В ней мало костей и очень нежное мясо. А для того, чтобы блюдо получилось действительно сочным – стоит добавить несколько простых компонентов.
Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Очень важно хорошо завернуть рыбу в фольгу.
Ингредиенты:
- скумбрия
- лук
- лимон
- чеснок
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Очищенную скумбрию солим и перчим с двух сторон и внутри тоже.
2. Лук и лимон нарезаем кольцами, кольцо лимона еще разрезать пополам.
3. Чеснок можно порезать или раздавить ножом.
4. На фольгу выкладываем лук, лимон, скумбрию, лимон, лук и чеснок.
5. Ставим в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 45 минут.
6. Рыба получается очень сочная и легко отходит от позвоночника.
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