С чем вкусно запечь скумбрию. чтобы она была сочной: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем вкусно запечь скумбрию. чтобы она была сочной: делимся технологией

Скумбрия – идеальная рыба для запекания. В ней мало костей и очень нежное мясо. А для того, чтобы блюдо получилось действительно сочным – стоит добавить несколько простых компонентов.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником shevetovskaya в Instagram. Очень важно хорошо завернуть рыбу в фольгу.

С чем вкусно запечь скумбрию. чтобы она была сочной: делимся технологией

Ингредиенты:

  • скумбрия
  • лук
  • лимон
  • чеснок
  • соль, перец

Способ приготовления:

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С чем вкусно запечь скумбрию. чтобы она была сочной: делимся технологией

1. Очищенную скумбрию солим и перчим с двух сторон и внутри тоже.

2. Лук и лимон нарезаем кольцами, кольцо лимона еще разрезать пополам.

С чем вкусно запечь скумбрию. чтобы она была сочной: делимся технологией

3. Чеснок можно порезать или раздавить ножом.

С чем вкусно запечь скумбрию. чтобы она была сочной: делимся технологией

4. На фольгу выкладываем лук, лимон, скумбрию, лимон, лук и чеснок.

5. Ставим в разогретую духовку при температуре 180 градусов на 45 минут.

С чем вкусно запечь скумбрию. чтобы она была сочной: делимся технологией

6. Рыба получается очень сочная и легко отходит от позвоночника.

С чем вкусно запечь скумбрию. чтобы она была сочной: делимся технологией

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