С Днем кофе, какао и шоколада 2021: яркие поздравления, видео и открытки

В пятницу, 1 октября, в мире празднуют два необычных праздника – Международный день кофе, а также Всемирный день какао и шоколада. Первый из них отмечается с 2014 года по инициативе Международной кофейной организации; второй – с 2010 года: его инициаторами выступили Академия шоколада и кондитерских изделий (Франция) и Всемирная организация какао (ICCO).

В этот день в ресторанах и кафе по всему миру действуют различные скидки и акции, например, клиенты могут получить бесплатную чашку кофе или праздничную открытку. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений с Днем кофе, какао и шоколада.

По утрам чтобы взбодриться

И энергией сиять,

Крепкий кофе пригодится,

С ним дела пойдут на пять!

Кофе завари покрепче,

Аромат его пьянит,

Видео дня

На душе вмиг станет легче,

И работа закипит!

С Днем кофе!

***

З днем какао та шоколаду!

Молочний, чорний, гіркий, білий –

Гормони щастя щедро роздає,

Нехай шоколадний день веселим буде,

Любов і радість світу принесе.

***

У День кави заваріть собі чашку,

Нехай чарівний еліксир

Вам додасть оптимізму,

Позитиву, море сил.

***

Найсмачніший і бажаний,

Найсолодший, довгожданий,

Білий, гіркий і молочний,

Шоколад – і це вже точно.

Я бажаю, щоб у всіх,

Були радість і успіх,

І не просто круто, гладко,

А чарівно, шоколадно.

З Днем какао та шоколаду!

***

Поздравляю с Днем какао и шоколада! Желаю сладкой-пресладкой жизни с приятными сюрпризами и чудесными мгновениями. Пусть у тебя всегда все будет в шоколаде, а значит – шикарно, красиво, вкусно и великолепно!

***

Поздравляю с Днем кофе, какао и шоколада! Пусть этот сладкий праздник подсластит жизнь, поднимет настроение и окутает радостью и бодростью. Желаю, чтобы улыбка не сходила с твоего лица!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему кофе нельзя хранить в холодильнике. Зерна следует держать в специальной посуде при комнатной температуре.

По материалам: pozdravok.ru.