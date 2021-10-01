С Днем кофе, какао и шоколада 2021: яркие поздравления, видео и открытки
В пятницу, 1 октября, в мире празднуют два необычных праздника – Международный день кофе, а также Всемирный день какао и шоколада. Первый из них отмечается с 2014 года по инициативе Международной кофейной организации; второй – с 2010 года: его инициаторами выступили Академия шоколада и кондитерских изделий (Франция) и Всемирная организация какао (ICCO).
В этот день в ресторанах и кафе по всему миру действуют различные скидки и акции, например, клиенты могут получить бесплатную чашку кофе или праздничную открытку. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений с Днем кофе, какао и шоколада.Поздравления с Днем кофе, какао и шоколада в стихах и прозе
По утрам чтобы взбодриться
И энергией сиять,
Крепкий кофе пригодится,
С ним дела пойдут на пять!
Кофе завари покрепче,
Аромат его пьянит,
На душе вмиг станет легче,
И работа закипит!
С Днем кофе!
***
З днем какао та шоколаду!
Молочний, чорний, гіркий, білий –
Гормони щастя щедро роздає,
Нехай шоколадний день веселим буде,
Любов і радість світу принесе.
***
У День кави заваріть собі чашку,
Нехай чарівний еліксир
Вам додасть оптимізму,
Позитиву, море сил.
***
Найсмачніший і бажаний,
Найсолодший, довгожданий,
Білий, гіркий і молочний,
Шоколад – і це вже точно.
Я бажаю, щоб у всіх,
Були радість і успіх,
І не просто круто, гладко,
А чарівно, шоколадно.
З Днем какао та шоколаду!
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Поздравляю с Днем какао и шоколада! Желаю сладкой-пресладкой жизни с приятными сюрпризами и чудесными мгновениями. Пусть у тебя всегда все будет в шоколаде, а значит – шикарно, красиво, вкусно и великолепно!
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Поздравляю с Днем кофе, какао и шоколада! Пусть этот сладкий праздник подсластит жизнь, поднимет настроение и окутает радостью и бодростью. Желаю, чтобы улыбка не сходила с твоего лица!Картинки и открытки ко Дню кофе
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему кофе нельзя хранить в холодильнике. Зерна следует держать в специальной посуде при комнатной температуре.
По материалам: pozdravok.ru.