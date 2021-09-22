Закуски с хреном, которые стоит приготовить

Хрен был хорошо известен еще с древних времен – не было даже одного хозяйства, где бы не выращивали это растение. Наши предки чаще всего использовали его, как дополнение к различным блюдам, а также – в качестве лечебного средства, которое помогало избавиться от простуды и инфекций. На сегодняшний день, о хрене немного подзабыли, но напрасно. Закуска на основе корнеплода прекрасно дополняет горячие и холодные блюда и пригодится тогда, когда захочется чего-то необычного. Совсем скоро начнется сезон хрена, который обычно выкапывают поздней осенью.

Поэтому, редакция FoodOboz советует не терять время и приготовить две вкусные закуски с хреном.

Горлодер

Ингредиенты:

Хрен натертый – 100 г

Помидор – 2 шт

Чеснок – 2-3 зубчика

Сахар – 1 ст. л

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Измельчить помидор с помощью блендера или натереть его на терке. Чеснок почистить и измельчить. Смешать помидоры, чеснок и хрен. Добавить соль и сахар. Разложить в банки, дать настояться 7-8 часов, а затем убрать в холодное место.

Такую закуску лучше всего сочетать с хлебом, чесноком, жареным мясом, рыбой и другими жирными и калорийными блюдами.

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Яблочный хрен

Ингредиенты:

Натертый хрен – 100 г

Яблоки – 1-2 шт

Вода – 300 мл

Сахар – 1 ч. л

Соль, лимонный сок – по вкусу

Способ приготовления:

Яблоки испечь в духовке или в микроволновке. Очистить от кожуры и превратить в пюре. В кипяченой воде растворить соль, сахар и лимонный сок. Смешать тертый хрен, яблочное пюре и воду.

Яблочный хрен обычно подают к сосискам, домашних колбасок, шницелей и мяса.

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