Закуски с хреном, которые стоит приготовить
Хрен был хорошо известен еще с древних времен – не было даже одного хозяйства, где бы не выращивали это растение. Наши предки чаще всего использовали его, как дополнение к различным блюдам, а также – в качестве лечебного средства, которое помогало избавиться от простуды и инфекций. На сегодняшний день, о хрене немного подзабыли, но напрасно. Закуска на основе корнеплода прекрасно дополняет горячие и холодные блюда и пригодится тогда, когда захочется чего-то необычного. Совсем скоро начнется сезон хрена, который обычно выкапывают поздней осенью.
Поэтому, редакция FoodOboz советует не терять время и приготовить две вкусные закуски с хреном.
Горлодер
Ингредиенты:
Хрен натертый – 100 г
Помидор – 2 шт
Чеснок – 2-3 зубчика
Сахар – 1 ст. л
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Измельчить помидор с помощью блендера или натереть его на терке.
Чеснок почистить и измельчить.
Смешать помидоры, чеснок и хрен.
Добавить соль и сахар. Разложить в банки, дать настояться 7-8 часов, а затем убрать в холодное место.
Такую закуску лучше всего сочетать с хлебом, чесноком, жареным мясом, рыбой и другими жирными и калорийными блюдами.
Яблочный хрен
Ингредиенты:
Натертый хрен – 100 г
Яблоки – 1-2 шт
Вода – 300 мл
Сахар – 1 ч. л
Соль, лимонный сок – по вкусу
Способ приготовления:
Яблоки испечь в духовке или в микроволновке. Очистить от кожуры и превратить в пюре.
В кипяченой воде растворить соль, сахар и лимонный сок.
Смешать тертый хрен, яблочное пюре и воду.
Яблочный хрен обычно подают к сосискам, домашних колбасок, шницелей и мяса.
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