Закуски с хреном, которые стоит приготовить

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
470
Закуски с хреном, которые стоит приготовить

Хрен был хорошо известен еще с древних времен – не было даже одного хозяйства, где бы не выращивали это растение. Наши предки чаще всего использовали его, как дополнение к различным блюдам, а также – в качестве лечебного средства, которое помогало избавиться от простуды и инфекций. На сегодняшний день, о хрене немного подзабыли, но напрасно. Закуска на основе корнеплода прекрасно дополняет горячие и холодные блюда и пригодится тогда, когда захочется чего-то необычного. Совсем скоро начнется сезон хрена, который обычно выкапывают поздней осенью.

Поэтому, редакция FoodOboz советует не терять время и приготовить две вкусные закуски с хреном.

Горлодер

Ингредиенты:

  • Хрен натертый – 100 г

  • Помидор – 2 шт

  • Чеснок – 2-3 зубчика

  • Сахар – 1 ст. л

  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Измельчить помидор с помощью блендера или натереть его на терке.

  2. Чеснок почистить и измельчить.

  3. Смешать помидоры, чеснок и хрен.

  4. Добавить соль и сахар. Разложить в банки, дать настояться 7-8 часов, а затем убрать в холодное место.

Такую закуску лучше всего сочетать с хлебом, чесноком, жареным мясом, рыбой и другими жирными и калорийными блюдами.

Закуска с хреном
Видео дня

Яблочный хрен

Ингредиенты:

  • Натертый хрен – 100 г

  • Яблоки – 1-2 шт

  • Вода – 300 мл

  • Сахар – 1 ч. л

  • Соль, лимонный сок – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яблоки испечь в духовке или в микроволновке. Очистить от кожуры и превратить в пюре.

  2. В кипяченой воде растворить соль, сахар и лимонный сок.

  3. Смешать тертый хрен, яблочное пюре и воду.

Яблочный хрен обычно подают к сосискам, домашних колбасок, шницелей и мяса.

Также, на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты