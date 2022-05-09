Хрустящую пиццу на тонком тесте мы обычно привыкли есть в различных заведениях. В домашних условиях такое блюдо получается больше похожим на пирог. Но чтобы сделать тесто, которое будет хорошо раскатываться и получится хрустящим, во время приготовления нужно добавить один простой ингредиент.

Идея приготовления пиццы с хрустящим тестом опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (julia_m_vilich) в Instagram. По этому рецепту в массу добавляется сахар.

Ингредиенты для теста:

мука – 330 г

теплая вода – 200 мл

растительное масло – 35 мл

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живые дрожжи – 20 г

сахар – 0,5 ст.л

соль – 0,5 ч.л

Способ приготовления теста:

1. В воду добавить дрожжи и перемешать венчиком до полного растворения.

2. Добавить сахар.

3. Засыпать 120 г муки от общей массы.

4. Снова перемешать венчиком.

5. Отставить опару в теплое место на 15 минут.

6. Как только на ней появится много пузырьков – добавить половину муки и соль.

7. Вымешать ложкой.

8. Высыпать на стол оставшуюся муку.

9. Выложить тесто и замешать руками.

10. Больше муки добавлять не нужно, если тесто немного будет липнуть к рукам – смазать руки маслом.

11. Форму для пиццы или противень смазать маслом и посыпать мукой, выложить тесто.

12. Растянуть его в круглый пласт, сделать маленькие бортики.

13. Толщина основания не должна превышать пол сантиметра (бортики больше).

Ингредиенты для начинки:

кетчуп – 130 г + 1 ч.л чеснока

моцарелла – 200 г

твердый сыр – 100 г

парма – 100 г

перец – 1 шт

кукуруза – 2 шт

Способ приготовления пиццы:

1. Основание для пиццы хорошо смазать соусом, выложить натертый сыр.

2. Положить остальные ингредиенты и сверху совсем немного присыпать еще сыром.

3. Бортики пиццы можно смазать разведенным яйцом водой.

4. Выпекать пиццу в предварительно разогретой духовке до 200 градусов 20 минут.

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