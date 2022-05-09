С каким ингредиентом приготовить тесто для пиццы, чтобы оно было эластичным и мягким: элементарная идея
Хрустящую пиццу на тонком тесте мы обычно привыкли есть в различных заведениях. В домашних условиях такое блюдо получается больше похожим на пирог. Но чтобы сделать тесто, которое будет хорошо раскатываться и получится хрустящим, во время приготовления нужно добавить один простой ингредиент.
Идея приготовления пиццы с хрустящим тестом опубликована на странице фудблогера Юлии Вилич (julia_m_vilich) в Instagram. По этому рецепту в массу добавляется сахар.
Ингредиенты для теста:
мука – 330 г
теплая вода – 200 мл
растительное масло – 35 мл
живые дрожжи – 20 г
сахар – 0,5 ст.л
соль – 0,5 ч.л
Способ приготовления теста:
1. В воду добавить дрожжи и перемешать венчиком до полного растворения.
2. Добавить сахар.
3. Засыпать 120 г муки от общей массы.
4. Снова перемешать венчиком.
5. Отставить опару в теплое место на 15 минут.
6. Как только на ней появится много пузырьков – добавить половину муки и соль.
7. Вымешать ложкой.
8. Высыпать на стол оставшуюся муку.
9. Выложить тесто и замешать руками.
10. Больше муки добавлять не нужно, если тесто немного будет липнуть к рукам – смазать руки маслом.
11. Форму для пиццы или противень смазать маслом и посыпать мукой, выложить тесто.
12. Растянуть его в круглый пласт, сделать маленькие бортики.
13. Толщина основания не должна превышать пол сантиметра (бортики больше).
Ингредиенты для начинки:
кетчуп – 130 г + 1 ч.л чеснока
моцарелла – 200 г
твердый сыр – 100 г
парма – 100 г
перец – 1 шт
кукуруза – 2 шт
Способ приготовления пиццы:
1. Основание для пиццы хорошо смазать соусом, выложить натертый сыр.
2. Положить остальные ингредиенты и сверху совсем немного присыпать еще сыром.
3. Бортики пиццы можно смазать разведенным яйцом водой.
4. Выпекать пиццу в предварительно разогретой духовке до 200 градусов 20 минут.
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