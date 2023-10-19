С чем, кроме колбасы, можно приготовить оливье: традиционное блюдо по-новому

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С чем, кроме колбасы, можно приготовить оливье: традиционное блюдо по-новому

Когда на улице становится прохладнее – сразу хочется сделать классический новогодний оливье. Традиционно, салат готовят с отварной колбасой. Но для того, чтобы было сытнее и полезнее, можно использовать другой ингредиент.

Идея приготовления салата оливье с отварным мясом вместо колбасы опубликована на странице фудблогера Талли Королевой (tallykoroleva ) в Instgaram. Вкус вас приятно удивит.

С чем, кроме колбасы, можно приготовить оливье: традиционное блюдо по-новому

Ингредиенты:

  • вареное охлажденное мясо (курица, говядина, телятина – 600 г
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  • картофель вареный – 6-8 шт.
  • огурцы соленые – 4-5 шт.
  • морковь вареная – 3-4 шт.
  • консервированный зеленый горошек – 1 баночка
  • яйца, сваренные вкрутую – 7-8 шт.
  • майонез – 6-8 столовых ложек
  • 1 ст.л. дижонской горчицы без семян
  • соль и молотый перец – по вкусу
  • свежая зелень укропа и петрушки – по желанию

Способ приготовления:

С чем, кроме колбасы, можно приготовить оливье: традиционное блюдо по-новому

1. Вареное охлажденное мясо, вареный охлажденный картофель и морковь, соленые огурцы, и вкрутую сваренные и очищенные яйца нарезать на кубики.

 

2. Добавить зеленый горошек.

С чем, кроме колбасы, можно приготовить оливье: традиционное блюдо по-новому

3. Все перемешать.

С чем, кроме колбасы, можно приготовить оливье: традиционное блюдо по-новому

4. Заправить майонезом.

С чем, кроме колбасы, можно приготовить оливье: традиционное блюдо по-новому

5. Поперчить, посолить.

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