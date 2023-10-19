Когда на улице становится прохладнее – сразу хочется сделать классический новогодний оливье. Традиционно, салат готовят с отварной колбасой. Но для того, чтобы было сытнее и полезнее, можно использовать другой ингредиент.

Идея приготовления салата оливье с отварным мясом вместо колбасы опубликована на странице фудблогера Талли Королевой (tallykoroleva ) в Instgaram. Вкус вас приятно удивит.

Ингредиенты:

вареное охлажденное мясо (курица, говядина, телятина – 600 г

Видео дня

картофель вареный – 6-8 шт.

огурцы соленые – 4-5 шт.

морковь вареная – 3-4 шт.

консервированный зеленый горошек – 1 баночка

яйца, сваренные вкрутую – 7-8 шт.

майонез – 6-8 столовых ложек

1 ст.л. дижонской горчицы без семян

соль и молотый перец – по вкусу

свежая зелень укропа и петрушки – по желанию

Способ приготовления:

1. Вареное охлажденное мясо, вареный охлажденный картофель и морковь, соленые огурцы, и вкрутую сваренные и очищенные яйца нарезать на кубики.

2. Добавить зеленый горошек.

3. Все перемешать.

4. Заправить майонезом.

5. Поперчить, посолить.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: