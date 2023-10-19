Видео дня
С чем, кроме колбасы, можно приготовить оливье: традиционное блюдо по-новому
Когда на улице становится прохладнее – сразу хочется сделать классический новогодний оливье. Традиционно, салат готовят с отварной колбасой. Но для того, чтобы было сытнее и полезнее, можно использовать другой ингредиент.
Идея приготовления салата оливье с отварным мясом вместо колбасы опубликована на странице фудблогера Талли Королевой (tallykoroleva ) в Instgaram. Вкус вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- вареное охлажденное мясо (курица, говядина, телятина – 600 г
- картофель вареный – 6-8 шт.
- огурцы соленые – 4-5 шт.
- морковь вареная – 3-4 шт.
- консервированный зеленый горошек – 1 баночка
- яйца, сваренные вкрутую – 7-8 шт.
- майонез – 6-8 столовых ложек
- 1 ст.л. дижонской горчицы без семян
- соль и молотый перец – по вкусу
- свежая зелень укропа и петрушки – по желанию
Способ приготовления:
1. Вареное охлажденное мясо, вареный охлажденный картофель и морковь, соленые огурцы, и вкрутую сваренные и очищенные яйца нарезать на кубики.
2. Добавить зеленый горошек.
3. Все перемешать.
4. Заправить майонезом.
5. Поперчить, посолить.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: