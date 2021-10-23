Чем заменить колбасу в "Оливье": опыт фудблогеров

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Чем заменить колбасу в 'Оливье': опыт фудблогеров

Для "Оливье" чаще всего выбирают вареную колбасу – это по классическому рецепту. Но салат можно приготовить с другим мясом, чтобы он был диетическим и полезным. Получится даже вкуснее и разнообразнее.

Редакция FoodOboz расскажет, с чем, кроме колбасы, можно приготовить "Оливье", а также как сделать такой вегетарианский салат и для детей. Опытом поделились украинские фудблогеры.

Оливье с курицей по классическому рецепту от nazaroriginal. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

Ингредиенты для блюда – морковь и яйца
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  • картофель

  • куриное филе

  • морковь

  • яйца

  • огурцы соленые

  • огурцы свежие

  • зеленый горошек

  • зеленый лук

  • сметана

  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. отварить овощи

  2. нарезать кубиками

  3. Смешать в равных пропорциях.

  4. Заправить салат сметаной и, по вкусу, добавить горчицу в зернах.

Фудблогер by.olhabohatyrova опубликовала подборку сразу трех идей приготовления салата: традиционного, вегетарианского и для детей, на своей странице в Instagram.

Мясо и фасоль для блюда

"Оливье" с индейкой.

  • индейка

  • огурец маринованный

  • морковь вареная

  • картофель вареный

  • лук зеленый

  • горошек консервированный

  • яйцо вареное

  • майонез

  • соль, перец черный молотый

Вегетарианское оливье

В таком салате вместо мяса добавляют фасоль

  • фасоль стручковая (вареная)

  • огурец свежий

  • картофель вареный

  • морковь вареная

  • лук

  • морковь вареная

  • горошек консервированный

  • яйцо вареное

  • йогурт без наполнителей

  • соль, паприка

"Оливье" для детей

  • индейка

  • яйцо перепелки, вареное

  • огурец свежий

  • картофель вареный

  • морковь вареная

  • масло

  • соль

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