Чем заменить колбасу в 'Оливье': опыт фудблогеров

Для "Оливье" чаще всего выбирают вареную колбасу – это по классическому рецепту. Но салат можно приготовить с другим мясом, чтобы он был диетическим и полезным. Получится даже вкуснее и разнообразнее.

Редакция FoodOboz расскажет, с чем, кроме колбасы, можно приготовить "Оливье", а также как сделать такой вегетарианский салат и для детей. Опытом поделились украинские фудблогеры.

Оливье с курицей по классическому рецепту от nazaroriginal. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

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картофель

куриное филе

морковь

яйца

огурцы соленые

огурцы свежие

зеленый горошек

зеленый лук

сметана

соль, перец

Способ приготовления:

отварить овощи нарезать кубиками Смешать в равных пропорциях. Заправить салат сметаной и, по вкусу, добавить горчицу в зернах.

Фудблогер by.olhabohatyrova опубликовала подборку сразу трех идей приготовления салата: традиционного, вегетарианского и для детей, на своей странице в Instagram.

"Оливье" с индейкой.

индейка

огурец маринованный

морковь вареная

картофель вареный

лук зеленый

горошек консервированный

яйцо вареное

майонез

соль, перец черный молотый

Вегетарианское оливье

В таком салате вместо мяса добавляют фасоль

фасоль стручковая (вареная)

огурец свежий

картофель вареный

морковь вареная

лук

морковь вареная

горошек консервированный

яйцо вареное

йогурт без наполнителей

соль, паприка

"Оливье" для детей

индейка

яйцо перепелки, вареное

огурец свежий

картофель вареный

морковь вареная

масло

соль

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