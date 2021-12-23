Как вкусно приготовить печень без запаха с картофелем: простой способ
Как правило, мясо с картофелем запекают. Это может быть курица или свинина, но готовится именно в духовке. Из жареного картофеля тоже можно сделать полноценное праздничное блюдо, добавив печень. Такие вкусы очень удачно сочетаются между собой и на приготовление уходит не так много времени.
Идея опубликована на странице oblomoffrecipe в Instagram.
Жареный картофель с печенью:
мелкий картофель – 1 кг
говяжья печень – 800 г
лук – 2 шт
шампиньоны – 250 г
сливки 22% – 1 стакан
растительное масло
мука
соль
перец
Способ приготовления:
1. В отдельной посуде смешать с маслом, солью и перцем. Поставить в микроволновку на 8-10 минут при максимальной температуре.
2. У печени удалить плёнку и нарезать на одинаковые тонкие слайсы. Все кусочки обвалять в муке.
3. Разогреть, затем выложить печень. Готовить 2-3 минуты на сильном огне с каждой стороны. Выключить огонь и оставить печень под крышкой.
4. Лук и грибы измельчить. Печень убрать из сковороды, обжарить лук и грибы.
5. Девести грибы до золотистости, добавить лук, обжарить.
6. Приправить и влить сливки, готовить до загустения. Выложить печень и картофель на тарелку, сверху полить соусом.
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