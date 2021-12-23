Как вкусно приготовить печень без запаха с картофелем: простой способ

Как правило, мясо с картофелем запекают. Это может быть курица или свинина, но готовится именно в духовке. Из жареного картофеля тоже можно сделать полноценное праздничное блюдо, добавив печень. Такие вкусы очень удачно сочетаются между собой и на приготовление уходит не так много времени.

Идея опубликована на странице oblomoffrecipe в Instagram.

Жареный картофель с печенью:

мелкий картофель – 1 кг

говяжья печень – 800 г

лук – 2 шт

шампиньоны – 250 г

сливки 22% – 1 стакан

растительное масло

мука

соль

перец

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Способ приготовления:

1. В отдельной посуде смешать с маслом, солью и перцем. Поставить в микроволновку на 8-10 минут при максимальной температуре.

2. У печени удалить плёнку и нарезать на одинаковые тонкие слайсы. Все кусочки обвалять в муке.

3. Разогреть, затем выложить печень. Готовить 2-3 минуты на сильном огне с каждой стороны. Выключить огонь и оставить печень под крышкой.

4. Лук и грибы измельчить. Печень убрать из сковороды, обжарить лук и грибы.

5. Девести грибы до золотистости, добавить лук, обжарить.

6. Приправить и влить сливки, готовить до загустения. Выложить печень и картофель на тарелку, сверху полить соусом.

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