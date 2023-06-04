Именно в летний период можно экспериментировать с разными вкусами, чтобы приготовить новый необычный салат. Сейчас много свежих овощей, фруктов – остается лишь добавить легкую заправку. Очень удачно сочетаются между собой клубника и печень. Выходит еще и очень сытно.

Идея приготовления салата с печенью и клубникой опубликована на странице фудблогера Любы Качмар (kachmar_liuba) в Instagram. Мясо не будет горьким, а станет очень сочным и нежным.

На низ тарелки выкладываем

Ингредиенты:

микс руколы и шпината – 30 г

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куриная печень – 100 г

черри – 2 шт

клубника – 2 шт

2 шт шампиньона – 2 шт

Способ приготовления:

1. Печень запанировать в муке и прожарить на оливковом масле с двух сторон. Затем добавить воду и тушить до готовности под крышкой. В конце посолить, поперчить.

2. На низ тарелки выложить микс рукколы и шпинат.

3. Сбрызнуть бальзамическим уксусом.

5. Шампиньоны нарезать слайсами и немного поджарить на сухой сковородке.

6. На зелень выложить нарезанную клубнику,чери и грибы.

7. Далее выложить теплую печень.

8. Сверху полить бальзамическим соусом и посыпать миксом семян или измельченными орехами.

9. Подаем с тостом из цельнозернового хлеба.

По желанию можно сделать соус:

50 г клубники (сблендерировать)

1 ч л дижонской горчицы

1 ч.л. оливкового масла

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