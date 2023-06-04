С каким необычным ингредиентом сочетать печень в салате: неожиданная и вкусная идея
Именно в летний период можно экспериментировать с разными вкусами, чтобы приготовить новый необычный салат. Сейчас много свежих овощей, фруктов – остается лишь добавить легкую заправку. Очень удачно сочетаются между собой клубника и печень. Выходит еще и очень сытно.
Идея приготовления салата с печенью и клубникой опубликована на странице фудблогера Любы Качмар (kachmar_liuba) в Instagram. Мясо не будет горьким, а станет очень сочным и нежным.
На низ тарелки выкладываем
Ингредиенты:
- микс руколы и шпината – 30 г
- куриная печень – 100 г
- черри – 2 шт
- клубника – 2 шт
- 2 шт шампиньона – 2 шт
Способ приготовления:
1. Печень запанировать в муке и прожарить на оливковом масле с двух сторон. Затем добавить воду и тушить до готовности под крышкой. В конце посолить, поперчить.
2. На низ тарелки выложить микс рукколы и шпинат.
3. Сбрызнуть бальзамическим уксусом.
5. Шампиньоны нарезать слайсами и немного поджарить на сухой сковородке.
6. На зелень выложить нарезанную клубнику,чери и грибы.
7. Далее выложить теплую печень.
8. Сверху полить бальзамическим соусом и посыпать миксом семян или измельченными орехами.
9. Подаем с тостом из цельнозернового хлеба.
По желанию можно сделать соус:
- 50 г клубники (сблендерировать)
- 1 ч л дижонской горчицы
- 1 ч.л. оливкового масла
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