С каким вкусным кремом приготовить "Медовик": без сметаны и сгущенки
"Медовик" – это один из самых популярных домашних тортов. Нежные и пышные коржи традиционно смазывают сливочным кремом, или же кремом на сгущенке. Но есть одна гораздо более вкусная и простая идея. Для этого вам понадобится маскарпоне.
Идея приготовления торта "Медовик" из маскарпоне опубликована на странице фудблогера Дарии с ником recepti_misis_dolly в Instagram.
Ингредиенты для коржей:
- 50 г масла
- 100 г меда
- 40 г сахара
- 1 яйцо
- 300-350 г муки (корректировать по консистенции)
- 1 ч. л. разрыхлителя
- ваниль
- щепотка соли
Ингредиенты для крема:
- 350 г маскарпоне
- 0,5 л сливок 33%
- 120 г сахарной пудры или сахара
- грецкие орехи (можно без)
Способ приготовления:
1. Масло мед и сахар растапливаем на огне. Переливаем в миску, добавляем яйцо и быстро перемешиваем, чтобы не свернулся белок.
2. Подсыпаем муку, разрыхлитель, соль и ваниль. Замешиваем мягкое эластичное тесто.
3. Формируем 12 кружочков.
4. Раскатываем очень тонко, постоянно подпыливая мукой. Диаметр примерно 22 см.
5. Прокалываем вилкой и выпекаем при температуре 180 градусов 3 минуты. Как только достаем каждый корж из духовки, сразу вырезаем ровный круг.
6. Формируем крышкой или чем вам удобно. Края оставляем на отделку. Сначала коржи будут мягкие, а затем затвердеют.
7. Маскарпоне сбиваем с пудрой, постепенно подливаем сливки – крем готов.
8. Собираем торт в разьемном кольце, щедро перемазывая каждый слой кремом. Отправляем в холодильник на 4 часа.
9. Верх присыпаем измельченными крошками.
10. По желанию бортики можно украсить измельченными грецкими орехами.
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