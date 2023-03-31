"Медовик" – это один из самых популярных домашних тортов. Нежные и пышные коржи традиционно смазывают сливочным кремом, или же кремом на сгущенке. Но есть одна гораздо более вкусная и простая идея. Для этого вам понадобится маскарпоне.

Идея приготовления торта "Медовик" из маскарпоне опубликована на странице фудблогера Дарии с ником recepti_misis_dolly в Instagram.

Ингредиенты для коржей:

50 г масла

100 г меда

40 г сахара

1 яйцо

300-350 г муки (корректировать по консистенции)

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1 ч. л. разрыхлителя

ваниль

щепотка соли

Ингредиенты для крема:

350 г маскарпоне

0,5 л сливок 33%

120 г сахарной пудры или сахара

грецкие орехи (можно без)

Способ приготовления:

1. Масло мед и сахар растапливаем на огне. Переливаем в миску, добавляем яйцо и быстро перемешиваем, чтобы не свернулся белок.

2. Подсыпаем муку, разрыхлитель, соль и ваниль. Замешиваем мягкое эластичное тесто.

3. Формируем 12 кружочков.

4. Раскатываем очень тонко, постоянно подпыливая мукой. Диаметр примерно 22 см.

5. Прокалываем вилкой и выпекаем при температуре 180 градусов 3 минуты. Как только достаем каждый корж из духовки, сразу вырезаем ровный круг.

6. Формируем крышкой или чем вам удобно. Края оставляем на отделку. Сначала коржи будут мягкие, а затем затвердеют.

7. Маскарпоне сбиваем с пудрой, постепенно подливаем сливки – крем готов.

8. Собираем торт в разьемном кольце, щедро перемазывая каждый слой кремом. Отправляем в холодильник на 4 часа.

9. Верх присыпаем измельченными крошками.

10. По желанию бортики можно украсить измельченными грецкими орехами.

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