С какими начинками можно приготовить краффины: оригинальный десерт на Пасху

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С какими начинками можно приготовить краффины: оригинальный десерт на Пасху

Краффин – это оригинальная паска необычной закрученной формы. Выпечка получается очень пышной и воздушной. Особо вкусно поэксперементировать с разнообразными начинками, а также посыпать сверху готовые изделия сахарной пудрой.

Идеей приготовления краффинов с разными начинками поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская lizaglinskaya в Instagram.

С какими начинками можно приготовить краффины: оригинальный десерт на Пасху

Расчет на 6 небольших краффинов (диаметр 10 см, высота 12 см)

Ингредиенты для опары:

  • 300 мл молока (1,2 стакана, объемом 250 мл)
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  • 20 г сахара (1 ст.л.)
  • 5 г сухих дрожжей (или 15 г прессованных)
  • 150 г муки (1 стакан 250 мл)

Ингредиенты для теста:

  • опара

100 г яиц (2 шт)

  • 100 г сахара (4 ст.л. с горкой)
  • 5 г соли (0,5 ч.л.)
  • 500 г муки (3 стакана 250 мл)
  • 100 г сливочного масла (0,5 пачки, мягкого)
  • 100 г сливочного масла (0,5 пачки, мягкого) – для слоев

Ингредиенты для начинки:

  • 200 г синего изюма (или других сухофруктов)
  • орехи (очищенные и обжаренные)
  • шоколад (термостабильный)
  • мак (сухой)

Ингредиенты для сиропа:

  • 100 мл воды
  • 100 г сахара

Ингредиенты для декора:

  • сахарная пудра

Способ приготовления:

С какими начинками можно приготовить краффины: оригинальный десерт на Пасху

1. Для опары соединяем дрожжи с мукой и перемешиваем. Если дрожжи сухие – смешиваем их мукой. Если прессованные дрожжи – растворяем их в теплом молоке (не выше 40 градусов).

2. В теплое молоко добавляем сахар и муку с дрожжами. Перемешиваем до однородности.

3. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место.

С какими начинками можно приготовить краффины: оригинальный десерт на Пасху

4. Для теста смешиваем яйца с сахаром и солью.

5. Добавляем опару.

6. Просеиваем муку через сито, добавляем размягченное сливочное масло.

7. Вымешиваем тесто, перекладываем его в миску, накрываем полотенцем, ставим в теплое место на час.

8. Делим тесто на 6 равных частей.

9. Формируем шарики, накрываем их пищевой пленкой.

 

10. Параллельно процеживаем изюм, сливаем сироп.

11. Раскатываем тесто в прямоугольник примерно 30*40 см, толщиной 3 мм.

12. Промазываем поверхность теста размягченным сливочным маслом.

С какими начинками можно приготовить краффины: оригинальный десерт на Пасху

13. Выпекаем в формах при температуре 180 градусов 30-35 минут.

14. Приготовим сироп: смешать горячую воду и сахар в сотейнике или миске до растворения.

15. Промываем изюм или сухофрукты.

16. Отставить на несколько часов.

С какими начинками можно приготовить краффины: оригинальный десерт на Пасху

17. Формируем краффины:

  • с изюмом (любыми сухофруктами, замоченными предварительно в сиропе);
  • с маком (предварительно замачивать не нужно);
  • с орехами прожаренными в духовке без шелухи;
  • с шоколадными хлопьями (термостабильными)

18. После охлаждения посыпать краффин пудрой.

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