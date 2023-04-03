Краффин – это оригинальная паска необычной закрученной формы. Выпечка получается очень пышной и воздушной. Особо вкусно поэксперементировать с разнообразными начинками, а также посыпать сверху готовые изделия сахарной пудрой.

Идеей приготовления краффинов с разными начинками поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская lizaglinskaya в Instagram.

Расчет на 6 небольших краффинов (диаметр 10 см, высота 12 см)

Ингредиенты для опары:

300 мл молока (1,2 стакана, объемом 250 мл)

Видео дня

20 г сахара (1 ст.л.)

5 г сухих дрожжей (или 15 г прессованных)

150 г муки (1 стакан 250 мл)

Ингредиенты для теста:

опара

100 г яиц (2 шт)

100 г сахара (4 ст.л. с горкой)

5 г соли (0,5 ч.л.)

500 г муки (3 стакана 250 мл)

100 г сливочного масла (0,5 пачки, мягкого)

100 г сливочного масла (0,5 пачки, мягкого) – для слоев

Ингредиенты для начинки:

200 г синего изюма (или других сухофруктов)

орехи (очищенные и обжаренные)

шоколад (термостабильный)

мак (сухой)

Ингредиенты для сиропа:

100 мл воды

100 г сахара

Ингредиенты для декора:

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Для опары соединяем дрожжи с мукой и перемешиваем. Если дрожжи сухие – смешиваем их мукой. Если прессованные дрожжи – растворяем их в теплом молоке (не выше 40 градусов).

2. В теплое молоко добавляем сахар и муку с дрожжами. Перемешиваем до однородности.

3. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место.

4. Для теста смешиваем яйца с сахаром и солью.

5. Добавляем опару.

6. Просеиваем муку через сито, добавляем размягченное сливочное масло.

7. Вымешиваем тесто, перекладываем его в миску, накрываем полотенцем, ставим в теплое место на час.

8. Делим тесто на 6 равных частей.

9. Формируем шарики, накрываем их пищевой пленкой.

10. Параллельно процеживаем изюм, сливаем сироп.

11. Раскатываем тесто в прямоугольник примерно 30*40 см, толщиной 3 мм.

12. Промазываем поверхность теста размягченным сливочным маслом.

13. Выпекаем в формах при температуре 180 градусов 30-35 минут.

14. Приготовим сироп: смешать горячую воду и сахар в сотейнике или миске до растворения.

15. Промываем изюм или сухофрукты.

16. Отставить на несколько часов.

17. Формируем краффины:

с изюмом (любыми сухофруктами, замоченными предварительно в сиропе);

с маком (предварительно замачивать не нужно);

с орехами прожаренными в духовке без шелухи;

с шоколадными хлопьями (термостабильными)

18. После охлаждения посыпать краффин пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: