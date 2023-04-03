С какими начинками можно приготовить краффины: оригинальный десерт на Пасху
Краффин – это оригинальная паска необычной закрученной формы. Выпечка получается очень пышной и воздушной. Особо вкусно поэксперементировать с разнообразными начинками, а также посыпать сверху готовые изделия сахарной пудрой.
Идеей приготовления краффинов с разными начинками поделилась известный украинский кондитер Лиза Глинская lizaglinskaya в Instagram.
Расчет на 6 небольших краффинов (диаметр 10 см, высота 12 см)
Ингредиенты для опары:
- 300 мл молока (1,2 стакана, объемом 250 мл)
- 20 г сахара (1 ст.л.)
- 5 г сухих дрожжей (или 15 г прессованных)
- 150 г муки (1 стакан 250 мл)
Ингредиенты для теста:
- опара
100 г яиц (2 шт)
- 100 г сахара (4 ст.л. с горкой)
- 5 г соли (0,5 ч.л.)
- 500 г муки (3 стакана 250 мл)
- 100 г сливочного масла (0,5 пачки, мягкого)
- 100 г сливочного масла (0,5 пачки, мягкого) – для слоев
Ингредиенты для начинки:
- 200 г синего изюма (или других сухофруктов)
- орехи (очищенные и обжаренные)
- шоколад (термостабильный)
- мак (сухой)
Ингредиенты для сиропа:
- 100 мл воды
- 100 г сахара
Ингредиенты для декора:
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Для опары соединяем дрожжи с мукой и перемешиваем. Если дрожжи сухие – смешиваем их мукой. Если прессованные дрожжи – растворяем их в теплом молоке (не выше 40 градусов).
2. В теплое молоко добавляем сахар и муку с дрожжами. Перемешиваем до однородности.
3. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место.
4. Для теста смешиваем яйца с сахаром и солью.
5. Добавляем опару.
6. Просеиваем муку через сито, добавляем размягченное сливочное масло.
7. Вымешиваем тесто, перекладываем его в миску, накрываем полотенцем, ставим в теплое место на час.
8. Делим тесто на 6 равных частей.
9. Формируем шарики, накрываем их пищевой пленкой.
10. Параллельно процеживаем изюм, сливаем сироп.
11. Раскатываем тесто в прямоугольник примерно 30*40 см, толщиной 3 мм.
12. Промазываем поверхность теста размягченным сливочным маслом.
13. Выпекаем в формах при температуре 180 градусов 30-35 минут.
14. Приготовим сироп: смешать горячую воду и сахар в сотейнике или миске до растворения.
15. Промываем изюм или сухофрукты.
16. Отставить на несколько часов.
17. Формируем краффины:
- с изюмом (любыми сухофруктами, замоченными предварительно в сиропе);
- с маком (предварительно замачивать не нужно);
- с орехами прожаренными в духовке без шелухи;
- с шоколадными хлопьями (термостабильными)
18. После охлаждения посыпать краффин пудрой.
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