С чем приготовить зразы и какие начинки самые вкусные: опыт фудблогеров

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,6 т.
С чем приготовить зразы и какие начинки самые вкусные: опыт фудблогеров

Зразы – пирожки из картофельного теста, которые являются очень универсальным блюдом. Особенно актуально готовить именно в осенний период. Начинка может быть разной, но она должна идеально сочетаться с картофелем и придавать блюдам сочности и утонченного вкуса.

Редакция FoodOboz делится идеями приготовления зраз с разнообразными начинками од украинских фудблогеров.

Картофель для блюда

Зразы с капустой от cooking_is_easy. Опубликовано на странице Instagram.

Приготовление теста
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Ингредиенты для теста

  • картофельное пюре

  • яйца – 2 шт

  • мука

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Замешать тесто с минимальным количеством муки – так зразы будут более нежными.

  2. Сформировать блинчик, подсыпать муку, чтобы не липло и внутрь положить начинку (тушеную капусту, грибы или мясо).

  3. Вылепить пирожки и жарить на растительном масле.

  4. Подавать тёплыми со сметаной.

Зразы со шпинатом от irynazagorska. Опубликовано на странице Instagram.

Соленые сырники со шпинатом

Ингредиенты для теста:

  • картофель – 5 шт

  • яйцо – 1 шт

  • мука – 5-6 ст.л

  • соль

  • перец

  • итальянские травы

Ингредиенты для начинки:

  • лук – 1 шт

  • шампиньоны – 200 г

  • замороженный шпинат – 200 г

  • твердый сыр – 100 г

  • соль

  • перец

Способ приготовления:

  1. Картошку отварить, сделать из нее пюре и оставить, чтобы остыла.

  2. На разогретую сковороду высыпать порезанный лук и жарить до золотистого цвета.

  3. Добавить измельченные шампиньоны и тушить до полуготовности грибов.

  4. Еще замороженный шпинат выложить на сковороду, размешать.

  5. Накрытҗ крышкой и тушитҗ 5-7 минут.

  6. В уже готовую массу добавить соль и перец по вкусу и натертый творог.

  7. Измельченную зелень и чеснок – по желанию.

  8. В картофель добавить яйцо, муку и остальные ингредиенты, тщательно перемешать.

  9. Подсыпатҗ муку, пока тесто не будет легко отставать от рук.

  10. Из небольшого кусочка теста сформировать блинчик, внутрь выложить начинку. Соединить края и придать форму пирожка. Таким образом сделать остальные зразы.

  11. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Картофельные зразы с грибами в панировочных сухарях от cook_julija_simonchuk. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты для теста

  • картофель – 5-6 шт

  • яйца – 1 шт

  • мука – 2-3 ст.л

  • соль, перец – по вкусу

  • панировочные сухари

Ингредиенты для начинки:

  • грибы – 300 г

  • лук – 1 шт

  • сыр твердый – 50-70 г

  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель в "мундире", дать остыть.

  2. Помять или пропустить через мясорубку.

  3. Добавить яйцо, соль, перец, перемешать до однородности.

  4. Добавить муку по частям.

  5. Приготовить начинку: протушить грибы с луком. Посолить, поперчить. В холодную массу натереть творог на мелкую терку. Перемешать.

  6. Сформировать зразы: ложкой выложить массу в руку, смоченную водой, той же ложкой сделать углубление на тесте, выложить начинку и защелкнуть.

  7. Обвалять в панировочных сухарях и жарить на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.

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