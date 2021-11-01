С чем приготовить зразы и какие начинки самые вкусные: опыт фудблогеров

Зразы – пирожки из картофельного теста, которые являются очень универсальным блюдом. Особенно актуально готовить именно в осенний период. Начинка может быть разной, но она должна идеально сочетаться с картофелем и придавать блюдам сочности и утонченного вкуса.

Редакция FoodOboz делится идеями приготовления зраз с разнообразными начинками од украинских фудблогеров.

Зразы с капустой от cooking_is_easy. Опубликовано на странице Instagram.

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Ингредиенты для теста

картофельное пюре

яйца – 2 шт

мука

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Замешать тесто с минимальным количеством муки – так зразы будут более нежными. Сформировать блинчик, подсыпать муку, чтобы не липло и внутрь положить начинку (тушеную капусту, грибы или мясо). Вылепить пирожки и жарить на растительном масле. Подавать тёплыми со сметаной.

Зразы со шпинатом от irynazagorska. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты для теста:

картофель – 5 шт

яйцо – 1 шт

мука – 5-6 ст.л

соль

перец

итальянские травы

Ингредиенты для начинки:

лук – 1 шт

шампиньоны – 200 г

замороженный шпинат – 200 г

твердый сыр – 100 г

соль

перец

Способ приготовления:

Картошку отварить, сделать из нее пюре и оставить, чтобы остыла. На разогретую сковороду высыпать порезанный лук и жарить до золотистого цвета. Добавить измельченные шампиньоны и тушить до полуготовности грибов. Еще замороженный шпинат выложить на сковороду, размешать. Накрытҗ крышкой и тушитҗ 5-7 минут. В уже готовую массу добавить соль и перец по вкусу и натертый творог. Измельченную зелень и чеснок – по желанию. В картофель добавить яйцо, муку и остальные ингредиенты, тщательно перемешать. Подсыпатҗ муку, пока тесто не будет легко отставать от рук. Из небольшого кусочка теста сформировать блинчик, внутрь выложить начинку. Соединить края и придать форму пирожка. Таким образом сделать остальные зразы. Обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Картофельные зразы с грибами в панировочных сухарях от cook_julija_simonchuk. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты для теста

картофель – 5-6 шт

яйца – 1 шт

мука – 2-3 ст.л

соль, перец – по вкусу

панировочные сухари

Ингредиенты для начинки:

грибы – 300 г

лук – 1 шт

сыр твердый – 50-70 г

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Отварить картофель в "мундире", дать остыть. Помять или пропустить через мясорубку. Добавить яйцо, соль, перец, перемешать до однородности. Добавить муку по частям. Приготовить начинку: протушить грибы с луком. Посолить, поперчить. В холодную массу натереть творог на мелкую терку. Перемешать. Сформировать зразы: ложкой выложить массу в руку, смоченную водой, той же ложкой сделать углубление на тесте, выложить начинку и защелкнуть. Обвалять в панировочных сухарях и жарить на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.

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