С чем приготовить зразы и какие начинки самые вкусные: опыт фудблогеров
Зразы – пирожки из картофельного теста, которые являются очень универсальным блюдом. Особенно актуально готовить именно в осенний период. Начинка может быть разной, но она должна идеально сочетаться с картофелем и придавать блюдам сочности и утонченного вкуса.
Редакция FoodOboz делится идеями приготовления зраз с разнообразными начинками од украинских фудблогеров.
Зразы с капустой от cooking_is_easy. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты для теста
картофельное пюре
яйца – 2 шт
мука
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Замешать тесто с минимальным количеством муки – так зразы будут более нежными.
Сформировать блинчик, подсыпать муку, чтобы не липло и внутрь положить начинку (тушеную капусту, грибы или мясо).
Вылепить пирожки и жарить на растительном масле.
Подавать тёплыми со сметаной.
Зразы со шпинатом от irynazagorska. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты для теста:
картофель – 5 шт
яйцо – 1 шт
мука – 5-6 ст.л
соль
перец
итальянские травы
Ингредиенты для начинки:
лук – 1 шт
шампиньоны – 200 г
замороженный шпинат – 200 г
твердый сыр – 100 г
соль
перец
Способ приготовления:
Картошку отварить, сделать из нее пюре и оставить, чтобы остыла.
На разогретую сковороду высыпать порезанный лук и жарить до золотистого цвета.
Добавить измельченные шампиньоны и тушить до полуготовности грибов.
Еще замороженный шпинат выложить на сковороду, размешать.
Накрытҗ крышкой и тушитҗ 5-7 минут.
В уже готовую массу добавить соль и перец по вкусу и натертый творог.
Измельченную зелень и чеснок – по желанию.
В картофель добавить яйцо, муку и остальные ингредиенты, тщательно перемешать.
Подсыпатҗ муку, пока тесто не будет легко отставать от рук.
Из небольшого кусочка теста сформировать блинчик, внутрь выложить начинку. Соединить края и придать форму пирожка. Таким образом сделать остальные зразы.
Обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
Картофельные зразы с грибами в панировочных сухарях от cook_julija_simonchuk. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты для теста
картофель – 5-6 шт
яйца – 1 шт
мука – 2-3 ст.л
соль, перец – по вкусу
панировочные сухари
Ингредиенты для начинки:
грибы – 300 г
лук – 1 шт
сыр твердый – 50-70 г
соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Отварить картофель в "мундире", дать остыть.
Помять или пропустить через мясорубку.
Добавить яйцо, соль, перец, перемешать до однородности.
Добавить муку по частям.
Приготовить начинку: протушить грибы с луком. Посолить, поперчить. В холодную массу натереть творог на мелкую терку. Перемешать.
Сформировать зразы: ложкой выложить массу в руку, смоченную водой, той же ложкой сделать углубление на тесте, выложить начинку и защелкнуть.
Обвалять в панировочных сухарях и жарить на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: