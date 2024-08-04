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С какими соусами вкуснее всего есть шашлык: тремя идеями поделился Эктор Хименес-Браво
Шашлык из любого мяса будет гораздо вкуснее, если подать его с соусом. И совсем не обязательно покупать его в магазине. Значительно лучше взять разные сезонные продукты и сделать такое дополнение в домашних условиях.
Идея приготовления трех вкусных соусов к шашлыку опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво в Instagram. Они готовятся на основе аджики, сметаны и томатов.
Соус на основе аджики
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- петрушка
- аджика – 150 г
- вода – 150 мл.
- соль, перец
- сахар – по вкусу
Соус на основе сметаны
Ингредиенты:
- петрушка
- чеснок – 1 зубчик
- сок лимона
- сметана – 100 г
- соль, перец
Соус на основе томатов
Ингредиенты:
- помидоры – 2 шт.
- острый перец – 1 шт.
- петрушка
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты (к каждому соусу отдельно) поместить в блендер.
2. Сбить до однородности.
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