Шашлык из любого мяса будет гораздо вкуснее, если подать его с соусом. И совсем не обязательно покупать его в магазине. Значительно лучше взять разные сезонные продукты и сделать такое дополнение в домашних условиях.

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Идея приготовления трех вкусных соусов к шашлыку опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво в Instagram. Они готовятся на основе аджики, сметаны и томатов.

Соус на основе аджики

Ингредиенты:

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

петрушка

аджика – 150 г

вода – 150 мл.

соль, перец

сахар – по вкусу

Соус на основе сметаны

Ингредиенты:

петрушка

чеснок – 1 зубчик

сок лимона

сметана – 100 г

соль, перец

Соус на основе томатов

Ингредиенты:

помидоры – 2 шт.

острый перец – 1 шт.

петрушка

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты (к каждому соусу отдельно) поместить в блендер.

2. Сбить до однородности.

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