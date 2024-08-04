С какими соусами вкуснее всего есть шашлык: тремя идеями поделился Эктор Хименес-Браво

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С какими соусами вкуснее всего есть шашлык: тремя идеями поделился Эктор Хименес-Браво

Шашлык из любого мяса будет гораздо вкуснее, если подать его с соусом. И совсем не обязательно покупать его в магазине. Значительно лучше взять разные сезонные продукты и сделать такое дополнение в домашних условиях.

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Идея приготовления трех вкусных соусов к шашлыку опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво в Instagram. Они готовятся на основе аджики, сметаны и томатов.

С какими соусами вкуснее всего есть шашлык: тремя идеями поделился Эктор Хименес-Браво

Соус на основе аджики

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • петрушка
  • аджика – 150 г
  • вода – 150 мл.
  • соль, перец
  • сахар – по вкусу
С какими соусами вкуснее всего есть шашлык: тремя идеями поделился Эктор Хименес-Браво

Соус на основе сметаны

Ингредиенты:

  • петрушка
  • чеснок – 1 зубчик
  • сок лимона
  • сметана – 100 г
  • соль, перец
С какими соусами вкуснее всего есть шашлык: тремя идеями поделился Эктор Хименес-Браво

Соус на основе томатов

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 шт.
  • острый перец – 1 шт.
  • петрушка
  • чеснок – 1 зубчик
С какими соусами вкуснее всего есть шашлык: тремя идеями поделился Эктор Хименес-Браво

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты (к каждому соусу отдельно) поместить в блендер.

2. Сбить до однородности.

С какими соусами вкуснее всего есть шашлык: тремя идеями поделился Эктор Хименес-Браво

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