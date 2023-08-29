С какой начинкой сделать баклажанные рулетики: идея элементарной закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С какой начинкой сделать баклажанные рулетики: идея элементарной закуски

Сезонные баклажаны – отличная основа для приготовления быстрых праздничных закусок. К примеру, аппетитных рулетиков. В жареные овощные слайсы нужно просто завернуть вкусную начинку. Вы справитесь всего за несколько минут.

Идея приготовления элементарных баклажановых рулетиков опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Для начинки отличная подходит корейская морковь.

С какой начинкой сделать баклажанные рулетики: идея элементарной закуски

Ингредиенты:

  • баклажан – 2 шт.
  • мягкий сыр
  • корейская морковь – 100 г
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  • масло оливковое для жарки.
  • укроп, петрушка – по желанию

Способ приготовления:

С какой начинкой сделать баклажанные рулетики: идея элементарной закуски

1. Нарезаем баклажаны вдоль толщиной 0,5 см.

2. Жарим на оливковом масле с обеих сторон до золотистого цвета.

С какой начинкой сделать баклажанные рулетики: идея элементарной закуски

3. Солим.

4. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

С какой начинкой сделать баклажанные рулетики: идея элементарной закуски

5. Смазываем одну сторону баклажанов мягким сыром.

6. На кончик выкладываем корейскую морковь.

С какой начинкой сделать баклажанные рулетики: идея элементарной закуски

7. Заворачиваем в рулетик.

8. По желанию посыпаем зеленью.

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