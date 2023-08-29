Сезонные баклажаны – отличная основа для приготовления быстрых праздничных закусок. К примеру, аппетитных рулетиков. В жареные овощные слайсы нужно просто завернуть вкусную начинку. Вы справитесь всего за несколько минут.

Идея приготовления элементарных баклажановых рулетиков опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Для начинки отличная подходит корейская морковь.

Ингредиенты:

баклажан – 2 шт.

мягкий сыр

корейская морковь – 100 г

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масло оливковое для жарки.

укроп, петрушка – по желанию

Способ приготовления:

1. Нарезаем баклажаны вдоль толщиной 0,5 см.

2. Жарим на оливковом масле с обеих сторон до золотистого цвета.

3. Солим.

4. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

5. Смазываем одну сторону баклажанов мягким сыром.

6. На кончик выкладываем корейскую морковь.

7. Заворачиваем в рулетик.

8. По желанию посыпаем зеленью.

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