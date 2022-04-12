С курицей и виноградом: рецепт простейшего салата на Пасху-2022

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
77
С курицей и виноградом: рецепт простейшего салата на Пасху-2022

Несмотря на то, что курица и виноград являются достаточно бюджетными и простыми продуктами, но это просто идеальное сочетание к любому застолью. Они образуют нереально вкусный салат, который точно украсит ваш пасхальный стол.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с курицей и виноградом.

Рецепт салата с курицей и виноградом

Ингредиенты:

  • куриное филе копченое – 200 г

  • сыр твердый – 200 г

  • виноград без косточек – 250-300 г

Видео дня

  • яйца вареные – 3 шт

  • майонез – 2-3 ст. л.

  • соль – по вкусу

Салат с виноградом

Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить и нарезать кубиком.

2. Виноград порезать пополам.

Как приготовить салат с курицей

3. Филе и сыр порезать кубиками.

4. Соединить все ингредиенты и заправить майонезом.

5. По желанию добавить соль и перец.

Бюджетный салат с курицей и виноградом на Пасху-2022

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :

Сейчас мы готовим

Все рецепты