Несмотря на то, что курица и виноград являются достаточно бюджетными и простыми продуктами, но это просто идеальное сочетание к любому застолью. Они образуют нереально вкусный салат, который точно украсит ваш пасхальный стол.

Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с курицей и виноградом.

Ингредиенты:

куриное филе копченое – 200 г

сыр твердый – 200 г

виноград без косточек – 250-300 г

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яйца вареные – 3 шт

майонез – 2-3 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить и нарезать кубиком.

2. Виноград порезать пополам.

3. Филе и сыр порезать кубиками.

4. Соединить все ингредиенты и заправить майонезом.

5. По желанию добавить соль и перец.

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