С курицей и виноградом: рецепт простейшего салата на Пасху-2022
Несмотря на то, что курица и виноград являются достаточно бюджетными и простыми продуктами, но это просто идеальное сочетание к любому застолью. Они образуют нереально вкусный салат, который точно украсит ваш пасхальный стол.
Фудблогер Юлия Симончук (cook_julija_simonchuk) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата с курицей и виноградом.
Ингредиенты:
куриное филе копченое – 200 г
сыр твердый – 200 г
виноград без косточек – 250-300 г
яйца вареные – 3 шт
майонез – 2-3 ст. л.
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца предварительно отварить и нарезать кубиком.
2. Виноград порезать пополам.
3. Филе и сыр порезать кубиками.
4. Соединить все ингредиенты и заправить майонезом.
5. По желанию добавить соль и перец.
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