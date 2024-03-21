С майонезом и колбасой: быстрый салат из пекинской капусты, с кукурузой и яйцами для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Если вы быстро хотите приготовить вкусный и легкий салат, идеальной основой для этого будет пекинская капуста. Она хорошо сочетается с кукурузой, горошком, свежим овощами, зеленью, любым сыром, хамоном и морепродуктами. 

Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого салата из пекинской капусты, с колбасой и яйцами. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • капуста пекинская
  • колбаса
  • яйца
  • кукуруза
  • майонез
  • соль
  • перец

Способ приготовления: 

1. Отварите яйца и нарежьте вместе с капустой и колбасой. 

Ингредиенты для блюда

2. Переложите в миску капусту, кукурузу, колбасу и яйца. Добавьте соль, перец и майонез, перемешайте.

Готовый салат

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