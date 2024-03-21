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С майонезом и колбасой: быстрый салат из пекинской капусты, с кукурузой и яйцами для перекуса
Если вы быстро хотите приготовить вкусный и легкий салат, идеальной основой для этого будет пекинская капуста. Она хорошо сочетается с кукурузой, горошком, свежим овощами, зеленью, любым сыром, хамоном и морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого салата из пекинской капусты, с колбасой и яйцами.
Ингредиенты:
- капуста пекинская
- колбаса
- яйца
- кукуруза
- майонез
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Отварите яйца и нарежьте вместе с капустой и колбасой.
2. Переложите в миску капусту, кукурузу, колбасу и яйца. Добавьте соль, перец и майонез, перемешайте.
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