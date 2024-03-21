Если вы быстро хотите приготовить вкусный и легкий салат, идеальной основой для этого будет пекинская капуста. Она хорошо сочетается с кукурузой, горошком, свежим овощами, зеленью, любым сыром, хамоном и морепродуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и быстрого салата из пекинской капусты, с колбасой и яйцами.

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Ингредиенты:

капуста пекинская

колбаса

яйца

кукуруза

майонез

соль

перец

Способ приготовления:

1. Отварите яйца и нарежьте вместе с капустой и колбасой.

2. Переложите в миску капусту, кукурузу, колбасу и яйца. Добавьте соль, перец и майонез, перемешайте.

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