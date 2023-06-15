Многие люди просто не представляют свое утро без чашечки ароматного кофе и не могут без него нормально работать. А кто-то вообще отказывается от такого напитка. Поэтому стоит разобраться, на что способен этот продукт.

Редакция FoodOboz расскажет о свойствах кофе. Также о том, следует ли добавлять в него молоко.

Кофе с молоком или без него?

К сожалению, молоко препятствует усвоению некоторых ценных питательных веществ, содержащиеся в кофе, таких как хлорогеновая кислота – антиоксидант с противовоспалительными, противораковыми и антивозрастными свойствами. Поэтому, если вы пьете кофе именно из-за этого – не добавляйте молоко.

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Какие еще свойства имеет кофе

Кофе – это не только отличный способ зарядиться энергией. В таком напитке большое количество витаминов B2 и B5, а также ниацин, калий, магний и марганец. Допустимое количество кофе не оказывает обезвоживающего эффекта.

Если вы употребляете больше четырех чашек в день, кофе оказывает хорошее влияние на здоровье (при условии, что у вас нет высокого кровяного давления).

Кофе вымывает кальций, но только чёрный. Кофе с молоком уже не имеет такого эффекта. Поэтому чашка латте на завтрак будет отличным вариантом.

Кофейную гущу можно использовать как скраб для тела. Масса сделает кожу гладкой. Также кофейная гуща – это прекрасное удобрение для орхидей.

Кофе представляет собой низкокалорийный напиток. Добавление в него молока и сахара обычно повышает его калорийность. Эспрессо тоже легко усваивается, но на голодный желудок его лучше не пить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как отличить качественный кофе от подделки.