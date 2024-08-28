С ним гораздо вкуснее: как приготовить пикантный сливовый соус к мясу на зиму

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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С ним гораздо вкуснее: как приготовить пикантный сливовый соус к мясу на зиму

Вместо магазинных кетчупов и майонезов именно сейчас к мясу можно приготовить пикантный сливовый соус. Он отлично сохраняется, получается в меру густым. Остроту можно регулировать,добавив острый перец по своему вкусу.

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Идея приготовления пикантного сливового соуса к мясу опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Такую заготовку можно использовать и для других блюд.

С ним гораздо вкуснее: как приготовить пикантный сливовый соус к мясу на зиму

Ингредиенты:

  • синие сливы – 1 кг. (неочищенные)
  • чеснок – 80 г. (очищенный)
  • сахар – 50 г.
  • перец чили – по вкусу
  • томатный соус – 3 ст.л.
  • соль – 1 ст.л. (без горки)
  • масло – 100 мл.

Способ приготовления:

С ним гораздо вкуснее: как приготовить пикантный сливовый соус к мясу на зиму

1. Слива предварительно очистить от косточек.

2. Все ингредиенты выложить в кастрюлю.

С ним гораздо вкуснее: как приготовить пикантный сливовый соус к мясу на зиму

3. Взбить блендером.

4. Довести до кипения.

С ним гораздо вкуснее: как приготовить пикантный сливовый соус к мясу на зиму

5. Кипятить на среднем огне 20-25 минут, периодически помешивая.

6. Влить масло и готовить еще 3 минуты.

С ним гораздо вкуснее: как приготовить пикантный сливовый соус к мясу на зиму

7. Перетереть через сито и разлить по стерилизованным банкам.

8. Можно добавить кинзу и петрушку по желанию.

С ним гораздо вкуснее: как приготовить пикантный сливовый соус к мясу на зиму

9. Специи регулировать по вкусу.

10. Из этой порции выходит 3 баночки по 200 грамм.

С ним гораздо вкуснее: как приготовить пикантный сливовый соус к мясу на зиму

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