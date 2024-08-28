С ним гораздо вкуснее: как приготовить пикантный сливовый соус к мясу на зиму
Вместо магазинных кетчупов и майонезов именно сейчас к мясу можно приготовить пикантный сливовый соус. Он отлично сохраняется, получается в меру густым. Остроту можно регулировать,добавив острый перец по своему вкусу.
Идея приготовления пикантного сливового соуса к мясу опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Такую заготовку можно использовать и для других блюд.
Ингредиенты:
- синие сливы – 1 кг. (неочищенные)
- чеснок – 80 г. (очищенный)
- сахар – 50 г.
- перец чили – по вкусу
- томатный соус – 3 ст.л.
- соль – 1 ст.л. (без горки)
- масло – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Слива предварительно очистить от косточек.
2. Все ингредиенты выложить в кастрюлю.
3. Взбить блендером.
4. Довести до кипения.
5. Кипятить на среднем огне 20-25 минут, периодически помешивая.
6. Влить масло и готовить еще 3 минуты.
7. Перетереть через сито и разлить по стерилизованным банкам.
8. Можно добавить кинзу и петрушку по желанию.
9. Специи регулировать по вкусу.
10. Из этой порции выходит 3 баночки по 200 грамм.
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