С рукколой и грушей: рецепт любимого салата королевы Елизаветы II

Говорят, что английская королева Елизавета II не слишком капризна в еде. Но, как и все, она имеет свои слабости – монархиня просто в восторге от блюд, в состав которых входит горьковатая руккола. А где лучше соединить такую зелень, как не в салатах?

Салат с рукколой и грушево-сырными нотками – это любимый салат королевы и блюдо для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим гурманом. В классическом рецепте используют главный английский сыр – стилтон. В качестве альтернативы можно использовать голубой сыр.

Из чего приготовить любимый салат английской королевы Елизаветы II, рассказали в кулинарном блоге kulinarniy_genii. Опубликовано в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты:

груша – 6 шт

сливочное масло – 1 ст. л.

мед – 4 ст. л.

руккола молодая – 125 г

оливковое масло – 5 ст. л.

сыр с голубой плесенью – 200 г

грецкие орехи

соль, перец

Способ приготовления:

1. Груши порезать пополам и очистить от сердцевины. Половину груш порезать толстыми дольками, остальные – тонкими ломтиками.

2. Разогреть сковороду. Добавить сливочное масло и мед. Подождать до тех пор, пока карамель не начнет кипеть.

3. Выложить дольки груш и карамелизовать на большом огне 4-5 минут до золотистого цвета.

4. Рукколу заправить оливковым маслом, солью и перцем. Смешать с кусками сыра и тонкими ломтиками груши. Перемешать.

5. Выложить на тарелку салат, дополнив карамелизированными грушами и грецкими орехами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить легкий салат из пекинской капусты на ужин.