С рукколой и грушей: рецепт любимого салата королевы Елизаветы II
Говорят, что английская королева Елизавета II не слишком капризна в еде. Но, как и все, она имеет свои слабости – монархиня просто в восторге от блюд, в состав которых входит горьковатая руккола. А где лучше соединить такую зелень, как не в салатах?
Салат с рукколой и грушево-сырными нотками – это любимый салат королевы и блюдо для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим гурманом. В классическом рецепте используют главный английский сыр – стилтон. В качестве альтернативы можно использовать голубой сыр.
Из чего приготовить любимый салат английской королевы Елизаветы II, рассказали в кулинарном блоге kulinarniy_genii. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
груша – 6 шт
сливочное масло – 1 ст. л.
мед – 4 ст. л.
руккола молодая – 125 г
оливковое масло – 5 ст. л.
сыр с голубой плесенью – 200 г
грецкие орехи
соль, перец
Способ приготовления:
1. Груши порезать пополам и очистить от сердцевины. Половину груш порезать толстыми дольками, остальные – тонкими ломтиками.
2. Разогреть сковороду. Добавить сливочное масло и мед. Подождать до тех пор, пока карамель не начнет кипеть.
3. Выложить дольки груш и карамелизовать на большом огне 4-5 минут до золотистого цвета.
4. Рукколу заправить оливковым маслом, солью и перцем. Смешать с кусками сыра и тонкими ломтиками груши. Перемешать.
5. Выложить на тарелку салат, дополнив карамелизированными грушами и грецкими орехами.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить легкий салат из пекинской капусты на ужин.