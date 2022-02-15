Сахарный пирог: как приготовить десерт для всей семьи
Если вы любите пышную, ароматную и сладкую выпечку – сахарный пирог для вас. Десерт готовится по особой технологии – тесто должно постоять в несколько этапов, чтобы оно было действительно мягким и с хрустящей корочкой. Идеально подходит для чаепития всей семьей.
Идея приготовления опубликована на странице elena_bronislavovna в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 250 г
молоко – 100 г
сливочное масло мягкое – 100 г
яйцо – 2 шт
сахар – 1 ч.л
соль – щепотка
дрожжи прессованные – 10 г (сухие 3)
цедра любая
ваниль
Ингредиенты для штрейзеля:
холодное сливочное масло – 50 г
сахар – 150 г
сливки любой жирности – 200 г
Способ приготовления:
1. Замесить тесто на теплом молоке из указанных ингредиентов. Оно должно получиться очень мягким и липким.
2. Оставить в теплом месте 1 час.
3. Затем не обходя выложить в форму (смазать руки маслом), распределить по всей поверхности.
4. Оставить на 20 –30 минут.
5. Приготовить штрейзель: для этого очень холодное сливочное масло перетереть с сахаром в крошку.
6. В основании из теста сделать углубление до дна.
7. Посыпать сверху штрейзелем.
8. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
9. Вынуть пирог, залить сливками, поставить в духовку еще на 10 минут.
10. Можно подавать и в теплом, и холодном виде.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :