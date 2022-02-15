Сахарный пирог: как приготовить десерт для всей семьи

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,7 т.
Сахарный пирог: как приготовить десерт для всей семьи

Если вы любите пышную, ароматную и сладкую выпечку – сахарный пирог для вас. Десерт готовится по особой технологии – тесто должно постоять в несколько этапов, чтобы оно было действительно мягким и с хрустящей корочкой. Идеально подходит для чаепития всей семьей.

Идея приготовления опубликована на странице elena_bronislavovna в Instagram.

Рецепт сахарного пирога

Ингредиенты:

  • мука – 250 г

  • молоко – 100 г

  • сливочное масло мягкое – 100 г

  • яйцо – 2 шт

  • сахар – 1 ч.л

  • соль – щепотка

  • дрожжи прессованные – 10 г (сухие 3)

  • цедра любая

  • ваниль

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Яйца для теста

Ингредиенты для штрейзеля:

  • холодное сливочное масло – 50 г

  • сахар – 150 г

  • сливки любой жирности – 200 г

Способ приготовления:

1. Замесить тесто на теплом молоке из указанных ингредиентов. Оно должно получиться очень мягким и липким.

2. Оставить в теплом месте 1 час.

3. Затем не обходя выложить в форму (смазать руки маслом), распределить по всей поверхности.

4. Оставить на 20 –30 минут.

5. Приготовить штрейзель: для этого очень холодное сливочное масло перетереть с сахаром в крошку.

6. В основании из теста сделать углубление до дна.

Приготовление теста для пирога

7. Посыпать сверху штрейзелем.

8. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

9. Вынуть пирог, залить сливками, поставить в духовку еще на 10 минут.

10. Можно подавать и в теплом, и холодном виде.

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