Салат "Блондинка": как интересно подать жареный картофель
Салат "Блондинка" – эффектное блюдо для вашего новогоднего стола. Она точно придётся по вкусу любителям жареного картофеля, а также тем, кто не хочет возиться с приготовлением многокомпонентных шедевров. За минимальное количество времени и из достаточно бюджетных ингредиентов, можно сделать отличную закуску, которая станет отличным дополнением празднования.
Простая идея приготовления салата "Блондинка" опубликована на странице house_food05 в Instagram.
Ингредиенты:
помидоры – 2 шт
ветчина – 300 г
твердый сыр – 100 г
картофельная соломка – 75 г
майонез
Способ приготовления:
1. Нарезать помидор и ветчину кубиками, творог крупно натереть.
2. Можно использовать раздвижную форму или сделать такую из фольги.
3. Сформировать салат в следующей последовательности:
1-й слой – помидор
2-й слой – ветчина
3-й слой – сыр
последний – картофельная соломка.
4. Каждый слой смазывать майонезом.
5. После выкладывания снять форму и наслаждаться вкусом.
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