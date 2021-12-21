Салат 'Блондинка': как интересно подать жареный картофель

Салат "Блондинка" – эффектное блюдо для вашего новогоднего стола. Она точно придётся по вкусу любителям жареного картофеля, а также тем, кто не хочет возиться с приготовлением многокомпонентных шедевров. За минимальное количество времени и из достаточно бюджетных ингредиентов, можно сделать отличную закуску, которая станет отличным дополнением празднования.

Простая идея приготовления салата "Блондинка" опубликована на странице house_food05 в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры – 2 шт

ветчина – 300 г

твердый сыр – 100 г

картофельная соломка – 75 г

майонез

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Способ приготовления:

1. Нарезать помидор и ветчину кубиками, творог крупно натереть.

2. Можно использовать раздвижную форму или сделать такую из фольги.

3. Сформировать салат в следующей последовательности:

1-й слой – помидор

2-й слой – ветчина

3-й слой – сыр

последний – картофельная соломка.

4. Каждый слой смазывать майонезом.

5. После выкладывания снять форму и наслаждаться вкусом.

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