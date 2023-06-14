Салаты можно готовить каждый день, летом лучше использовать свеже овощи, зелень. А для заправки не майонез, а сметану или йогурт. Если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте в салат филе, печень, морепродукты, сыр.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с яйцами и ананасами.

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Ингредиенты:

копченое куриного филе – 300 г

консервированные ананасы – 250-300 г

варенные яйца – 4-5 шт.

Заправка:

сметана

горчица

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, порежьте кубиком.

2. Филе также порежьте кубиком или брусками вместе с ананасом.

3. Выложите ингредиенты в миску.

3. Смешайте сметану с горчицей, заправьте салат, перемешайте и можно есть.

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