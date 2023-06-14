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Салат из 3 ингредиентов за 10 минут: делимся самым простым рецептом вкусного блюда
Салаты можно готовить каждый день, летом лучше использовать свеже овощи, зелень. А для заправки не майонез, а сметану или йогурт. Если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте в салат филе, печень, морепродукты, сыр.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с яйцами и ананасами.
Ингредиенты:
- копченое куриного филе – 300 г
- консервированные ананасы – 250-300 г
- варенные яйца – 4-5 шт.
Заправка:
- сметана
- горчица
Способ приготовления:
1. Яйца отварите, порежьте кубиком.
2. Филе также порежьте кубиком или брусками вместе с ананасом.
3. Выложите ингредиенты в миску.
3. Смешайте сметану с горчицей, заправьте салат, перемешайте и можно есть.
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