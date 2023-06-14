Салат из 3 ингредиентов за 10 минут: делимся самым простым рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный салат

Салаты можно готовить каждый день, летом лучше использовать свеже овощи, зелень. А для заправки не майонез, а сметану или йогурт. Если вы хотите, чтобы блюдо было более сытным, добавьте в салат филе, печень, морепродукты, сыр. 

Вкусный салат

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, с яйцами и ананасами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • копченое куриного филе – 300 г
  • консервированные ананасы – 250-300 г
  • варенные яйца – 4-5 шт. 

Заправка: 

  • сметана 
  • горчица 

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, порежьте кубиком. 

Куриное филе

2. Филе также порежьте кубиком или брусками вместе с ананасом.  

Консервированные ананасы

3. Выложите ингредиенты в миску. 

Приготовление салата

3. Смешайте сметану с горчицей, заправьте салат, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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