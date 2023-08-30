Салат из баклажанов с огурцами и помидорами на зиму: рецепт самой вкусной и необычной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Салат из баклажанов с огурцами и помидорами на зиму: рецепт самой вкусной и необычной закуски

Баклажаны – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также икры, закусок. А еще они отлично сочетаются с другими овощами, например, огурцами. 

Баклажаны в маринаде

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из баклажанов, с огурцами, помидорами и перцем на зиму. 

Что приготовить из баклажанов
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Ингредиенты:

  • баклажаны – 1,3 кг
  • помидор – 1,3 кг
  • огурцы – 1 кг
  • болгарский перец – 700 г;
  • лук – 300 г
  • соль – 1 ст. л.
  • сахар – 90 г
  • подсолнечное масло – 200 мл
  • уксус – 70 мл

Способ приготовления:

1. Порежьте баклажаны большими кусками. Переложите в миску, посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут. Промойте баклажаны. 

Баклажаны для блюда

2. Помидоры помойте, порежьте и пропустите через мясорубку или натрите на терке. Готовое пюре перелейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь, лук порежьте кубиком, добавьте, туда же добавьте перец порезанный небольшими ломтиками.

Вкусный салат из баклажанов

3. В пюре также добавьте огурцы, баклажаны, болгарский перец. Все перемешайте, доведите до кипения, затем тушите под крышкой в течение 20 минут, часто помешивая. 

4. После посолите, добавьте уксус и растительное масло. Перемешайте, снова доведите до кипения, варите на среднем огне еще 5 минут.

Вкусный салат из кабачков на зиму с огурцами

5. Заполните салатом стерилизованные банки, законсервируйте, переверните и закутайте до полного охлаждения.

Готовый салат на зиму

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