Салат из баклажанов с огурцами и помидорами на зиму: рецепт самой вкусной и необычной закуски
Баклажаны – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также икры, закусок. А еще они отлично сочетаются с другими овощами, например, огурцами.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из баклажанов, с огурцами, помидорами и перцем на зиму.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1,3 кг
- помидор – 1,3 кг
- огурцы – 1 кг
- болгарский перец – 700 г;
- лук – 300 г
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 90 г
- подсолнечное масло – 200 мл
- уксус – 70 мл
Способ приготовления:
1. Порежьте баклажаны большими кусками. Переложите в миску, посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут. Промойте баклажаны.
2. Помидоры помойте, порежьте и пропустите через мясорубку или натрите на терке. Готовое пюре перелейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь, лук порежьте кубиком, добавьте, туда же добавьте перец порезанный небольшими ломтиками.
3. В пюре также добавьте огурцы, баклажаны, болгарский перец. Все перемешайте, доведите до кипения, затем тушите под крышкой в течение 20 минут, часто помешивая.
4. После посолите, добавьте уксус и растительное масло. Перемешайте, снова доведите до кипения, варите на среднем огне еще 5 минут.
5. Заполните салатом стерилизованные банки, законсервируйте, переверните и закутайте до полного охлаждения.
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