Салат из баклажанов с огурцами и помидорами на зиму: рецепт самой вкусной и необычной закуски

Баклажаны – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов, а также икры, закусок. А еще они отлично сочетаются с другими овощами, например, огурцами.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из баклажанов, с огурцами, помидорами и перцем на зиму.

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Ингредиенты:

баклажаны – 1,3 кг

помидор – 1,3 кг

огурцы – 1 кг

болгарский перец – 700 г;

лук – 300 г

соль – 1 ст. л.

сахар – 90 г

подсолнечное масло – 200 мл

уксус – 70 мл

Способ приготовления:

1. Порежьте баклажаны большими кусками. Переложите в миску, посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут. Промойте баклажаны.

2. Помидоры помойте, порежьте и пропустите через мясорубку или натрите на терке. Готовое пюре перелейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь, лук порежьте кубиком, добавьте, туда же добавьте перец порезанный небольшими ломтиками.

3. В пюре также добавьте огурцы, баклажаны, болгарский перец. Все перемешайте, доведите до кипения, затем тушите под крышкой в течение 20 минут, часто помешивая.

4. После посолите, добавьте уксус и растительное масло. Перемешайте, снова доведите до кипения, варите на среднем огне еще 5 минут.

5. Заполните салатом стерилизованные банки, законсервируйте, переверните и закутайте до полного охлаждения.

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