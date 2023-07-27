Салат из кабачков с шампиньонами на зиму: элементарный рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,1 т.
Рецепт салата

Кабачки – идеальные овощи для приготовления блинов, оладий, закусок, даже тортов. Еще их можно жарить в муке, тушить с овощами, специями, томатным соусом. Хозяйки делают из них вкусные салаты и закуски на зиму, а также маринуют и делают икру.

Кабачки для консервации

Рецепт вкусного салата из кабачков с шампиньонами был опубликован на канале "Смачні рецепти" на YouTube.

Как вкусно законсервировать кабачки
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Ингредиенты:

  • Кабачки – 1,5 кг
  • Шампиньоны – 1 кг
  • Чеснок – 50 г
  • Сахар – 125 г
  • Уксус – 100 г
  • Соль – 1 ст. л.
  • Томатная паста – 2 ст. л
  • Перец чили – 2 шт.
  • Масло – 250 мл

Способ приготовления:

1. Порежьте грибы и кабачки, смешайте.

Кабачки и грибы для салата

2. Смешайте сахар, соль, уксус, масло, томатную пасту и перемешайте. Залейте кабачки с грибами, поставьте на огонь и варите.

Маринад для блюда

4. Добавьте чеснок и варите дальше овощи.

Чеснок для салата

5. На дно стерильных банок выложите перец чили, сверху грибы с кабачками. Накройте банки крышками, поставьте в кастрюлю с водой и стерилизуйте. Законсервируйте и переверните банки.

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить кабачки, как грибы на зиму вкусно и быстро. 

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