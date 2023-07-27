Салат из кабачков с шампиньонами на зиму: элементарный рецепт вкусной закуски
Кабачки – идеальные овощи для приготовления блинов, оладий, закусок, даже тортов. Еще их можно жарить в муке, тушить с овощами, специями, томатным соусом. Хозяйки делают из них вкусные салаты и закуски на зиму, а также маринуют и делают икру.
Рецепт вкусного салата из кабачков с шампиньонами был опубликован на канале "Смачні рецепти" на YouTube.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1,5 кг
- Шампиньоны – 1 кг
- Чеснок – 50 г
- Сахар – 125 г
- Уксус – 100 г
- Соль – 1 ст. л.
- Томатная паста – 2 ст. л
- Перец чили – 2 шт.
- Масло – 250 мл
Способ приготовления:
1. Порежьте грибы и кабачки, смешайте.
2. Смешайте сахар, соль, уксус, масло, томатную пасту и перемешайте. Залейте кабачки с грибами, поставьте на огонь и варите.
4. Добавьте чеснок и варите дальше овощи.
5. На дно стерильных банок выложите перец чили, сверху грибы с кабачками. Накройте банки крышками, поставьте в кастрюлю с водой и стерилизуйте. Законсервируйте и переверните банки.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить кабачки, как грибы на зиму вкусно и быстро.