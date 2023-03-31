Салат из капусты сам по себе очень полезный и витаминный, особенно если приготовить его с овощами – морковью, огурцами, перцем, а также дополнить вкусной заправкой вместо майонеза – йогуртом, сметаной или растительным маслом.

В одном из кулинарных блогов (appetizing_melody) в Instagram был опубликован рецепт полезного салата из капусты с вкусной заправкой из авокадо и орехов.

Ингредиенты:

капуста

огурцы свежие

кинза/петрушка

сок 1 лимона

орехи – 1 ст. л.

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авокадо – 1 шт

оливковое масло – 1 ст. л.

соль

вода – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нашинковать капусту.

2. Очистить и порезать огурцы кубиками, добавить к капусте.

3. Для приготовления заправки нужно положить в чашу блендера авокадо, зелень, выжать сок лимона, добавить оливковое масло, воду, соль и орехи. Сбить все до однородности.

4. Полученной заправкой заправить салат и перемешать.

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