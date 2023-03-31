Салат из капусты без майонеза за 10 минут: отличное блюдо на каждый день и в пост
Салат из капусты сам по себе очень полезный и витаминный, особенно если приготовить его с овощами – морковью, огурцами, перцем, а также дополнить вкусной заправкой вместо майонеза – йогуртом, сметаной или растительным маслом.
В одном из кулинарных блогов (appetizing_melody) в Instagram был опубликован рецепт полезного салата из капусты с вкусной заправкой из авокадо и орехов.
Ингредиенты:
- капуста
- огурцы свежие
- кинза/петрушка
- сок 1 лимона
- орехи – 1 ст. л.
- авокадо – 1 шт
- оливковое масло – 1 ст. л.
- соль
- вода – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нашинковать капусту.
2. Очистить и порезать огурцы кубиками, добавить к капусте.
3. Для приготовления заправки нужно положить в чашу блендера авокадо, зелень, выжать сок лимона, добавить оливковое масло, воду, соль и орехи. Сбить все до однородности.
4. Полученной заправкой заправить салат и перемешать.
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