Салат из капусты по-новому: как приготовить заправку из вареных желтков
Капуста всегда есть в свободном доступе, поэтому салаты на основе этого овоща будут актуальны в любой сезон. С капустой удачно сочетаются практически все продукты: овощи, куриное филе, крабовые палочки, тунец и даже колбаса. Выходит очень сытно, вкусно и главное – бюджетно.
Рецепт салата из капусты опубликован в кулинарном блоге tomka_recepti в Instagram.
Ингредиенты:
капуста – 1/2 шт
огурец – 2 шт
белки – 3 шт
укроп
Соус:
желтки – 3 шт
сметана – 2 ст. л.
горчица – 1 ч. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать.
2. Огурцы порезать соломкой.
3. Укроп измельчить.
4. Предварительно отварить и охладить яйца. Отделите белки от желтков.
5. Измельчить белки и добавить к овощам.
6. К желткам добавить сметанную горчицу, соль и перец.
7. Заправить и перемешать салат.
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