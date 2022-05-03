Салат из капусты по-новому: как приготовить заправку из вареных желтков

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Салат из капусты по-новому: как приготовить заправку из вареных желтков

Капуста всегда есть в свободном доступе, поэтому салаты на основе этого овоща будут актуальны в любой сезон. С капустой удачно сочетаются практически все продукты: овощи, куриное филе, крабовые палочки, тунец и даже колбаса. Выходит очень сытно, вкусно и главное – бюджетно.

Рецепт салата из капусты опубликован в кулинарном блоге tomka_recepti в Instagram.

Рецепт салата из капусты

Ингредиенты:

  • капуста – 1/2 шт

  • огурец – 2 шт

  • белки – 3 шт

  • укроп

Соус:

Ингредиенты для овощного салата
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  • желтки – 3 шт

  • сметана – 2 ст. л.

  • горчица – 1 ч. л.

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать.

2. Огурцы порезать соломкой.

Салат из капусты

3. Укроп измельчить.

4. Предварительно отварить и охладить яйца. Отделите белки от желтков.

5. Измельчить белки и добавить к овощам.

Заправка из вареных желтков для салата

6. К желткам добавить сметанную горчицу, соль и перец.

7. Заправить и перемешать салат.

Салат из капусты и огурцов

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