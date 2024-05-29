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Салат из картофеля и сельди: рецепт сытного и бюджетного блюда для ужина
Сельдь и картофель – лучшее сочетание продуктов для приготовления салатов и закусок. Для яркого вкуса добавьте зеленый лук, горошек, чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного, вкусного и сытного салата из сельди, с картофелем и укропом.
Ингредиенты:
- картофель отварной – 4 шт.
- сельдь – 1 шт. (250-300 г)
- лук зеленый – пучок
- укроп – пучок
- масло
- горошек консервированный – 200-250 г
- огурец консервированный – 4-5 шт.
- соль – 2/3 ч.л. (солить по вкусу)
- горчица в зернах – 1 ч. л.
- черный молотый перец (по вкусу)
Способ приготовления:
1️. Отваренный картофель, консервированные огурцы и слабосоленую сельдь нарежьте кубиками небольшими.
2. Переложите в тарелку и добавьте нарезанный мелко укроп, консервированный горошек и зеленый лук.
3. Для заправки: смешайте масло, соль, горчицу в зернах, перец молотый черный и полейте салат.
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