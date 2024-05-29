Сельдь и картофель – лучшее сочетание продуктов для приготовления салатов и закусок. Для яркого вкуса добавьте зеленый лук, горошек, чеснок, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного, вкусного и сытного салата из сельди, с картофелем и укропом.

Ингредиенты:

картофель отварной – 4 шт.

сельдь – 1 шт. (250-300 г)

лук зеленый – пучок

укроп – пучок

масло

горошек консервированный – 200-250 г

огурец консервированный – 4-5 шт.

соль – 2/3 ч.л. (солить по вкусу)

горчица в зернах – 1 ч. л.

черный молотый перец (по вкусу)

Способ приготовления:

1️. Отваренный картофель, консервированные огурцы и слабосоленую сельдь нарежьте кубиками небольшими.

2. Переложите в тарелку и добавьте нарезанный мелко укроп, консервированный горошек и зеленый лук.

3. Для заправки: смешайте масло, соль, горчицу в зернах, перец молотый черный и полейте салат.

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