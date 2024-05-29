Салат из картофеля и сельди: рецепт сытного и бюджетного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат из картофеля и сельди: рецепт сытного и бюджетного блюда для ужина

Сельдь и картофель – лучшее сочетание продуктов для приготовления салатов и закусок. Для яркого вкуса добавьте зеленый лук, горошек, чеснок, специи.

Полезный салат из свеклы и сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного, вкусного и сытного салата из сельди, с картофелем и укропом.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • картофель отварной – 4 шт.
  • сельдь – 1 шт. (250-300 г)
  • лук зеленый – пучок
  • укроп – пучок
  • масло
  • горошек консервированный – 200-250 г
  • огурец консервированный – 4-5 шт.
  • соль – 2/3 ч.л. (солить по вкусу)
  • горчица в зернах – 1 ч. л. 
  • черный молотый перец (по вкусу)

Способ приготовления:

1️. Отваренный картофель, консервированные огурцы и слабосоленую сельдь нарежьте кубиками небольшими.

Ингредиенты для салата

2. Переложите в тарелку и добавьте нарезанный мелко укроп, консервированный горошек и зеленый лук.

Приготовление блюда

3. Для заправки: смешайте масло, соль, горчицу в зернах, перец молотый черный и полейте салат.

Готовый салат

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