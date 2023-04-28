Салат из крабовых палочек "Красное море": что добавить в блюдо для оригинального вкуса
Крабовые палочки – самый простой ингредиент для приготовления салатов, намазок, а также из них можно делать закуски, начинки для пирогов. Стоит отметить, что они идеально сочетаются со всеми продуктами, соусами и зеленью.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с помидорами, твердым сыром.
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Особого вкуса блюду придаст чеснок!
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- красный сладкий перец – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- твердый сыр – 60 г
- чеснок – 1 зуб.
- майонез – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки полосками.
2. Помидоры и перец также порежьте полосками.
3. Сыр натрите.
4. Чеснок натрите или измельчите.
5. Переложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом, посолите, поперчите, перемешайте.
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