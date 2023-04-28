Крабовые палочки – самый простой ингредиент для приготовления салатов, намазок, а также из них можно делать закуски, начинки для пирогов. Стоит отметить, что они идеально сочетаются со всеми продуктами, соусами и зеленью.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с помидорами, твердым сыром.

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Особого вкуса блюду придаст чеснок!

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

красный сладкий перец – 1 шт.

помидор – 1 шт.

твердый сыр – 60 г

чеснок – 1 зуб.

майонез – 2 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки полосками.

2. Помидоры и перец также порежьте полосками.

3. Сыр натрите.

4. Чеснок натрите или измельчите.

5. Переложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом, посолите, поперчите, перемешайте.

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