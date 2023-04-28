Салат из крабовых палочек "Красное море": что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки – самый простой ингредиент для приготовления салатов, намазок, а также из них можно делать закуски, начинки для пирогов. Стоит отметить, что они идеально сочетаются со всеми продуктами, соусами и зеленью. 

Салат с крабовыми палочками

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с помидорами, твердым сыром. 

Рецепт салата
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Особого вкуса блюду придаст чеснок!

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г
  • красный сладкий перец – 1 шт. 
  • помидор – 1 шт. 
  • твердый сыр – 60 г
  • чеснок – 1 зуб. 
  • майонез – 2 ст. л.
  • соль – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки полосками.

Крабовые палочки

2. Помидоры и перец также порежьте полосками. 

Помидоры для салата

3. Сыр натрите.

Твердый сыр

4. Чеснок натрите или измельчите. 

5. Переложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом, посолите, поперчите, перемешайте. 

Готовый салат

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