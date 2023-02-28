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Салат из крабовых палочек с рисом и кукурузой: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Салаты из крабовых палочек могут быть блюдом как для праздничного стола, так и блюдом на каждый день. Еще из них можно готовить закуски, намазки и даже котлеты.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и свежими огурцами.
Особый вкус блюду придаст зеленый лук!
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200-220 г
- кукурузка – 250 г
- яйца вареные – 3 шт.
- огурец свежий – 2 шт.
- рис вареный – 100 г
- зеленый лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- майонез
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки нарежьте крупными кусками.
2. Огурцы, яйца и лук порежьте произвольно.
3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте вареный рис, кукурузу, посолите, поперчите, добавьте майонез и перемешайте.
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