Салат из крабовых палочек с рисом и кукурузой: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Салаты из крабовых палочек могут быть блюдом как для праздничного стола, так и блюдом на каждый день. Еще из них можно готовить закуски, намазки и даже котлеты. 

Закуска из крабовых палочек

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и свежими огурцами. 

Рецепт салата
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Особый вкус блюду придаст зеленый лук! 

Зеленый лук 

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200-220 г
  • кукурузка – 250 г
  • яйца вареные – 3 шт. 
  • огурец свежий – 2 шт. 
  • рис вареный – 100 г
  • зеленый лук – 1 шт. 
  • соль, перец – по вкусу 
  • майонез 

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте крупными кусками.

Крабовые палочки

2. Огурцы, яйца и лук порежьте произвольно.

Свежие огурцы

3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте вареный рис, кукурузу, посолите, поперчите, добавьте майонез и перемешайте.

Готовый салат

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