Салаты из крабовых палочек могут быть блюдом как для праздничного стола, так и блюдом на каждый день. Еще из них можно готовить закуски, намазки и даже котлеты.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и свежими огурцами.

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Особый вкус блюду придаст зеленый лук!

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200-220 г

кукурузка – 250 г

яйца вареные – 3 шт.

огурец свежий – 2 шт.

рис вареный – 100 г

зеленый лук – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

майонез

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарежьте крупными кусками.

2. Огурцы, яйца и лук порежьте произвольно.

3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте вареный рис, кукурузу, посолите, поперчите, добавьте майонез и перемешайте.

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