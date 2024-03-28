Салат из квашеной капусты с яйцами: рецепт полезного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат из квашеной капусты с яйцами: рецепт полезного блюда

Квашеная капуста является очень полезным и вкусным продуктом, который можно есть с разными овощами, маслом. Для более яркого вкуса добавьте ягоды, например калину.

Чем полезна квашеная капуста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из квашеной капусты, с луком и яйцами. 

Капуста с морковью и перцем
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Ингредиенты: 

  • капуста квашеная – 250 г
  • лук репчатый – 50 г
  • 2 яйца
  • масло растительное – 20 г

Способ приготовления:

1. Квашеную капусту отожмите, измельчите, добавьте мелко нарезанный лук.

Капуста с морковью

2. Яйца отварите и порежьте кружочками и заправьте салат растительным маслом, сверху украсьте яйцами.

Готовый салат

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