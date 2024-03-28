Квашеная капуста является очень полезным и вкусным продуктом, который можно есть с разными овощами, маслом. Для более яркого вкуса добавьте ягоды, например калину.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из квашеной капусты, с луком и яйцами.

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Ингредиенты:

капуста квашеная – 250 г

лук репчатый – 50 г

2 яйца

масло растительное – 20 г

Способ приготовления:

1. Квашеную капусту отожмите, измельчите, добавьте мелко нарезанный лук.

2. Яйца отварите и порежьте кружочками и заправьте салат растительным маслом, сверху украсьте яйцами.

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