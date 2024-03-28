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Салат из квашеной капусты с яйцами: рецепт полезного блюда
Квашеная капуста является очень полезным и вкусным продуктом, который можно есть с разными овощами, маслом. Для более яркого вкуса добавьте ягоды, например калину.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из квашеной капусты, с луком и яйцами.
Ингредиенты:
- капуста квашеная – 250 г
- лук репчатый – 50 г
- 2 яйца
- масло растительное – 20 г
Способ приготовления:
1. Квашеную капусту отожмите, измельчите, добавьте мелко нарезанный лук.
2. Яйца отварите и порежьте кружочками и заправьте салат растительным маслом, сверху украсьте яйцами.
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