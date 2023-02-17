Салат из мивины и крабовых палочек за 10 минут: получится вкусно и сытно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий салат и всего за 10 минут, выбирайте для этого продукты, которые не нужно предварительно варить и запекать для блюда.

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении салата из крабовых палочек и мивины.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • мивина – 2 пачки
  • крабовые палочки – 500 г
  • кукуруза – 1 банка
  • майонез – 150 г
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мивину залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на несколько минут. После слейте воду.

Мивина для салата

2. Нарежьте крабовые палочки.

Крабовые палочки

3. Добавьте к мивине, добавьте кукурузу, майонез, посолите и перемешайте.

Приготовление салата

Готовый салат можно есть сразу, но можно поставить в холодильник на некоторое время, так он будет еще вкуснее.

Готовый салат

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