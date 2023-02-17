Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий салат и всего за 10 минут, выбирайте для этого продукты, которые не нужно предварительно варить и запекать для блюда.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении салата из крабовых палочек и мивины.

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Ингредиенты:

мивина – 2 пачки

крабовые палочки – 500 г

кукуруза – 1 банка

майонез – 150 г

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мивину залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на несколько минут. После слейте воду.

2. Нарежьте крабовые палочки.

3. Добавьте к мивине, добавьте кукурузу, майонез, посолите и перемешайте.

Готовый салат можно есть сразу, но можно поставить в холодильник на некоторое время, так он будет еще вкуснее.

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