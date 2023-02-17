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Салат из мивины и крабовых палочек за 10 минут: получится вкусно и сытно
Если вы хотите приготовить очень вкусный и легкий салат и всего за 10 минут, выбирайте для этого продукты, которые не нужно предварительно варить и запекать для блюда.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении салата из крабовых палочек и мивины.
Ингредиенты:
- мивина – 2 пачки
- крабовые палочки – 500 г
- кукуруза – 1 банка
- майонез – 150 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мивину залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на несколько минут. После слейте воду.
2. Нарежьте крабовые палочки.
3. Добавьте к мивине, добавьте кукурузу, майонез, посолите и перемешайте.
Готовый салат можно есть сразу, но можно поставить в холодильник на некоторое время, так он будет еще вкуснее.
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