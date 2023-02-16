Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытый салат, выбирайте для этого простые ингредиенты, которые достаточно будет только порезать, например, овощи, копченное филе, морепродукты. Для заправки выбирайте не майонез, а лучше заменить его йогуртом, сметаной.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата с морковью по-корейски, куриным филе и огурцами.

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Ингредиенты:

Огурцы – 3 шт.

Вареные яйца – 3 шт.

Куриное филе – 1 шт.

Кукуруза консервированная – 1/2 шт.

Зеленый лук, укроп – по вкусу

Корейская морковь – 100 г

Майонез/сметана – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовление:

1. Филе предварительно отварите, порежьте кубиком.

2. Огурцы, яйца порежьте и смешайте все ингредиенты.

3. Салат заправьте майонезом или сметаной, перемешайте.

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