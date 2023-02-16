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Салат из моркови по-корейски и филе: рецепт оригинального и вкусного блюда
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытый салат, выбирайте для этого простые ингредиенты, которые достаточно будет только порезать, например, овощи, копченное филе, морепродукты. Для заправки выбирайте не майонез, а лучше заменить его йогуртом, сметаной.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата с морковью по-корейски, куриным филе и огурцами.
Ингредиенты:
- Огурцы – 3 шт.
- Вареные яйца – 3 шт.
- Куриное филе – 1 шт.
- Кукуруза консервированная – 1/2 шт.
- Зеленый лук, укроп – по вкусу
- Корейская морковь – 100 г
- Майонез/сметана – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовление:
1. Филе предварительно отварите, порежьте кубиком.
2. Огурцы, яйца порежьте и смешайте все ингредиенты.
3. Салат заправьте майонезом или сметаной, перемешайте.
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