Салат из моркови по-корейски и филе: рецепт оригинального и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепты салатов с морковью по-корейски и майонезом

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусный и сытый салат, выбирайте для этого простые ингредиенты, которые достаточно будет только порезать, например, овощи, копченное филе, морепродукты. Для заправки выбирайте не майонез, а лучше заменить его йогуртом, сметаной. 

Из чего приготовить вкусный салат

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата с морковью по-корейски, куриным филе и огурцами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Огурцы – 3 шт.
  • Вареные яйца – 3 шт.
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Кукуруза консервированная – 1/2 шт.
  • Зеленый лук, укроп – по вкусу 
  • Корейская морковь – 100 г
  • Майонез/сметана – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовление:

1. Филе предварительно отварите, порежьте кубиком.

Филе для салата

2. Огурцы, яйца порежьте и смешайте все ингредиенты.

Какой салат приготовить с морковью по-корейски

3. Салат заправьте майонезом или сметаной, перемешайте.

Готовый салат

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