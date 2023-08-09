Салаты на зиму можно готовить из любых овощей. Самое главное при приготовлении – придерживаться правильных пропорций.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из баклажанов, с перцем и огурцами на зиму, который готовится очень быстро и просто.

Ингредиенты:

баклажаны – 1,3 кг

помидоры – 1,3 кг

огурцы – 1 кг

болгарский перец – 700 г

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лук – 300 г

соль – 1 ст. л.

сахар – 90 г

подсолнечное масло – 200 мл

уксус – 70 мл

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, порежьте большим кубиком, переложите в миску, добавьте соль, перемешайте и дайте постоять, чтобы ушла горечь. После помойте баклажаны водой.

2. Помидоры помойте, порежьте и пропустите через мясорубку или просто натрите на терке. Пюре процедите через сито, далее перелейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь.

3. Лук порежьте полукольцами, перец брусками и добавьте в пюре, перемешайте. Через 5 минут добавьте порезанные огурцы, баклажаны, болгарский перец. Все перемешайте, доведите до кипения, затем тушите под крышкой в течение 20 минут, обязательно помешивайте. После посолите, добавьте уксус и растительное масло, перемешайте, снова доведите до кипения, варите на среднем огне еще 5 минут.

4. Готовый салат разлейте в стерильные банки, законсервиркуйте.

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