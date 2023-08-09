Салат из огурцов и баклажанов на зиму: рецепт оригинальной и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата из баклажанов

Салаты на зиму можно готовить из любых овощей. Самое главное при приготовлении – придерживаться правильных пропорций. 

Домашние баклажаны для приготовления вкусного салата на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из баклажанов, с перцем и огурцами на зиму, который готовится очень быстро и просто. 

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1,3 кг
  • помидоры – 1,3 кг
  • огурцы – 1 кг
  • болгарский перец – 700 г
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  • лук – 300 г
  • соль – 1 ст. л. 
  • сахар – 90 г
  • подсолнечное масло – 200 мл
  • уксус – 70 мл

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, порежьте большим кубиком, переложите в миску, добавьте соль, перемешайте и дайте постоять, чтобы ушла горечь. После помойте баклажаны водой. 

2. Помидоры помойте, порежьте и пропустите через мясорубку или просто натрите на терке. Пюре процедите через сито, далее перелейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь.

Овощи для салата на зиму

3. Лук порежьте полукольцами, перец брусками и добавьте в пюре, перемешайте. Через 5 минут добавьте порезанные огурцы, баклажаны, болгарский перец. Все перемешайте, доведите до кипения, затем тушите под крышкой в течение 20 минут, обязательно помешивайте. После посолите, добавьте уксус и растительное масло, перемешайте, снова доведите до кипения, варите на среднем огне еще 5 минут.

Вкусный салат из баклажанов на зиму

4. Готовый салат разлейте в стерильные банки, законсервиркуйте. 

Готовый салат

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