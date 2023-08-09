Салат из огурцов и баклажанов на зиму: рецепт оригинальной и вкусной закуски
Салаты на зиму можно готовить из любых овощей. Самое главное при приготовлении – придерживаться правильных пропорций.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из баклажанов, с перцем и огурцами на зиму, который готовится очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1,3 кг
- помидоры – 1,3 кг
- огурцы – 1 кг
- болгарский перец – 700 г
- лук – 300 г
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 90 г
- подсолнечное масло – 200 мл
- уксус – 70 мл
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте, порежьте большим кубиком, переложите в миску, добавьте соль, перемешайте и дайте постоять, чтобы ушла горечь. После помойте баклажаны водой.
2. Помидоры помойте, порежьте и пропустите через мясорубку или просто натрите на терке. Пюре процедите через сито, далее перелейте в кастрюлю и поставьте на средний огонь.
3. Лук порежьте полукольцами, перец брусками и добавьте в пюре, перемешайте. Через 5 минут добавьте порезанные огурцы, баклажаны, болгарский перец. Все перемешайте, доведите до кипения, затем тушите под крышкой в течение 20 минут, обязательно помешивайте. После посолите, добавьте уксус и растительное масло, перемешайте, снова доведите до кипения, варите на среднем огне еще 5 минут.
4. Готовый салат разлейте в стерильные банки, законсервиркуйте.
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