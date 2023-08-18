Самые простые в приготовлении зимние закуски можно готовить не только из кабачков, но еще и из полезных огурцов. К тому же, они отлично сочетаются со всеми овощами и специями, а особенно с горчицей и чесноком.

Кулинар Тамара поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из огурцов с горчицей, с чесноком и специями.

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Ингредиенты:

Огурцы – 4 кг

Чеснок – 2 головки

Горчица горошком – 2 ст. л.

Перец молотый – 1 ст. л.

Соль – 2 ст. л.

Сахар – 1 стакан

Уксус – 1 стакан

Масло – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Огурцы обрежьте с обеих сторон, нарежьте на 4 части. Чеснок очистите и натрите на терке.

2. Все соедините: огурцы, чеснок, горчицу, перец, соль, сахар, уксус, растительное масло, перемешайте и оставьте на 3 часа, чтобы они пустили сок, после еще перемешайте и разложите в банки.

3. На дне кастрюли выложите полотенце, поставьте банки, когда закипит стерилизуйте 20 минут. Достаньте и закатайте.

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