Салат из огурцов с чесноком и горчицей на зиму: рецепт пикантной закуски
Самые простые в приготовлении зимние закуски можно готовить не только из кабачков, но еще и из полезных огурцов. К тому же, они отлично сочетаются со всеми овощами и специями, а особенно с горчицей и чесноком.
Кулинар Тамара поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из огурцов с горчицей, с чесноком и специями.
Ингредиенты:
- Огурцы – 4 кг
- Чеснок – 2 головки
- Горчица горошком – 2 ст. л.
- Перец молотый – 1 ст. л.
- Соль – 2 ст. л.
- Сахар – 1 стакан
- Уксус – 1 стакан
- Масло – 1 стакан
Способ приготовления:
1. Огурцы обрежьте с обеих сторон, нарежьте на 4 части. Чеснок очистите и натрите на терке.
2. Все соедините: огурцы, чеснок, горчицу, перец, соль, сахар, уксус, растительное масло, перемешайте и оставьте на 3 часа, чтобы они пустили сок, после еще перемешайте и разложите в банки.
3. На дне кастрюли выложите полотенце, поставьте банки, когда закипит стерилизуйте 20 минут. Достаньте и закатайте.
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