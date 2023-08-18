Салат из огурцов с чесноком и горчицей на зиму: рецепт пикантной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Самые простые в приготовлении зимние закуски можно готовить не только из кабачков, но еще и из полезных огурцов. К тому же, они отлично сочетаются со всеми овощами и специями, а особенно с горчицей и чесноком. 

Хрустящие малосольные огурцы на зиму

Кулинар Тамара поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из огурцов с горчицей, с чесноком и специями. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Огурцы – 4 кг
  • Чеснок – 2 головки
  • Горчица горошком – 2 ст. л. 
  • Перец молотый – 1 ст. л. 
  • Соль – 2 ст. л. 
  • Сахар – 1 стакан
  • Уксус – 1 стакан
  • Масло – 1 стакан

Способ приготовления:

1. Огурцы обрежьте с обеих сторон, нарежьте на 4 части. Чеснок очистите и натрите на терке. 

Огурцы со специями и горчицей

2. Все соедините: огурцы, чеснок, горчицу, перец, соль, сахар, уксус, растительное масло, перемешайте и оставьте на 3 часа, чтобы они пустили сок, после еще перемешайте и разложите в банки. 

Приготовление салата

3. На дне кастрюли выложите полотенце, поставьте банки, когда закипит стерилизуйте 20 минут. Достаньте и закатайте. 

Готовый салат из огурцов

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