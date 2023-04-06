Идеальный продукт для приготовления полезного, вкусного салата – пекинская капуста. Стоит отметить, что она очень хорошо сочетается со тунцом, овощами, рыбой, сыром, а также со всеми овощами и зеленью.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении салата из пекинской капусты, с кукурузой и тунцом.

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Ингредиенты:

пекинская капуста – 300 г

тунец – 1 б

помидоры черри – 3-5 шт.

яйца вареные – 2 шт.

лук красный – 1/2 шт.

огурцы – 1 шт.

Заправка:

йогурт – 3 ст. л.

горчица в зернах – 2 ч. л.

сок лимона – 1 ч. л.

оливковое масло – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте крупно пекинскую капусту, огурец, помидоры, вареные яйца.

2. Лук порежьте кольцами.

3. Соберите салат: переложите в миску все ингредиенты, добавьте кукурузу и консервированный тунец.

4. Для заправки: смешиваем йогурт, горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.

5. Заправьте готовый салат и перемешайте.

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