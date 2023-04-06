Салат из пекинской капусты по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Идеальный продукт для приготовления полезного, вкусного салата – пекинская капуста. Стоит отметить, что она очень хорошо сочетается со тунцом, овощами, рыбой, сыром, а также со всеми овощами и зеленью.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении салата из пекинской капусты, с кукурузой и тунцом.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 300 г
- тунец – 1 б
- помидоры черри – 3-5 шт.
- яйца вареные – 2 шт.
- лук красный – 1/2 шт.
- огурцы – 1 шт.
Заправка:
- йогурт – 3 ст. л.
- горчица в зернах – 2 ч. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- оливковое масло – 1-2 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте крупно пекинскую капусту, огурец, помидоры, вареные яйца.
2. Лук порежьте кольцами.
3. Соберите салат: переложите в миску все ингредиенты, добавьте кукурузу и консервированный тунец.
4. Для заправки: смешиваем йогурт, горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.
5. Заправьте готовый салат и перемешайте.
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