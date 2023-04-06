Салат из пекинской капусты по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,8 т.
Готовый салат

Идеальный продукт для приготовления полезного, вкусного салата – пекинская капуста. Стоит отметить, что она очень хорошо сочетается со тунцом, овощами, рыбой, сыром, а также со всеми овощами и зеленью. 

Салат из пекинской капусты

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом очень простого в приготовлении салата из пекинской капусты, с кукурузой и тунцом. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 300 г
  • тунец – 1 б
  • помидоры черри – 3-5 шт.
  • яйца вареные – 2 шт.
  • лук красный – 1/2 шт. 
  • огурцы – 1 шт.

Заправка:

  • йогурт – 3 ст. л.
  • горчица в зернах – 2 ч. л.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • оливковое масло – 1-2 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте крупно пекинскую капусту, огурец, помидоры, вареные яйца.

Пекинская капуста

2. Лук порежьте кольцами.

Овощи для салата

3. Соберите салат: переложите в миску  все ингредиенты, добавьте кукурузу и консервированный тунец.

Вкусный салат из пекинской капусты

4. Для заправки: смешиваем йогурт, горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.

Соус для салата

5. Заправьте готовый салат и перемешайте. 

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какой вкусный салат приготовить на Пасху 2023 за 10 минут из молодой капусты. 

Сейчас мы готовим

Все рецепты