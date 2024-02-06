Салат из пекинской капусты по-новому для ужина: что добавить в салат для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Крабовые палочки могут быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Они идеально сочетаются практически со всеми овощами, сыром, яйцами и зеленью. 

Салат с крабовыми палочками

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с пекинской капустой и майонезом. 

Вкусный салат из пекинской капусты
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Ингредиенты: 

  • крабовые палочки – 300 г
  • пекинская капуста – 300 г
  • огурец – 1 шт. 
  • яйца – 4 шт. 
  • кукуруза – 250 г
  • майонез 
  • соль

Способ приготовления: 

1. Отварите яйца, нарежьте кубиком вместе с крабовыми палочками, пекинской капустой и огурцами. 

Ингредиенты для салата

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, перец и майонез. 

Готовый салат

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