Крабовые палочки могут быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Они идеально сочетаются практически со всеми овощами, сыром, яйцами и зеленью.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с пекинской капустой и майонезом.

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Ингредиенты:

крабовые палочки – 300 г

пекинская капуста – 300 г

огурец – 1 шт.

яйца – 4 шт.

кукуруза – 250 г

майонез

соль

Способ приготовления:

1. Отварите яйца, нарежьте кубиком вместе с крабовыми палочками, пекинской капустой и огурцами.

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, перец и майонез.

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