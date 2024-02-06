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Салат из пекинской капусты по-новому для ужина: что добавить в салат для оригинального вкуса
Крабовые палочки могут быть основой для приготовления вкусных салатов, а также закусок. Они идеально сочетаются практически со всеми овощами, сыром, яйцами и зеленью.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, с пекинской капустой и майонезом.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 300 г
- пекинская капуста – 300 г
- огурец – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- кукуруза – 250 г
- майонез
- соль
Способ приготовления:
1. Отварите яйца, нарежьте кубиком вместе с крабовыми палочками, пекинской капустой и огурцами.
2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте соль, перец и майонез.
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