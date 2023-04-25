Салат из пекинской капусты по-новому: как оригинально приготовить привычное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
153
Рецепт салата

Салат из пекинской капусты – один из самых легких и простых блюд, которое приготовит даже тот, кто не умеет готовить. Овощ идеально сочетается с рыбой, всеми овощами и зеленью. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а масло, а для пикантности можно добавить горчицу, специи. 

Салат из пекинской капусты

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты с тунцом, кукурузой, огурцами.

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • огурец
  • перец сладкий
  • чери
  • кукуруза
  • тунец консервированный

Заправка:

  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • соль – по вкусу
  • горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте крупными кусками пекинскую капусту.

Пекинская капуста

2. Огурцы порежьте кружочками, перец брусками. Помидоры пополам.

Овощи для салата

3. Заправка: смешайте лимонный сок с солью, горчицей и оливковым маслом.

Соус для салата

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте тунец и полейте заправкой.

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты