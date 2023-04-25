Салат из пекинской капусты по-новому: как оригинально приготовить привычное блюдо
Салат из пекинской капусты – один из самых легких и простых блюд, которое приготовит даже тот, кто не умеет готовить. Овощ идеально сочетается с рыбой, всеми овощами и зеленью. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а масло, а для пикантности можно добавить горчицу, специи.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты с тунцом, кукурузой, огурцами.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- огурец
- перец сладкий
- чери
- кукуруза
- тунец консервированный
Заправка:
- оливковое масло – 2 ст. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
- горчица в зернах – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Порежьте крупными кусками пекинскую капусту.
2. Огурцы порежьте кружочками, перец брусками. Помидоры пополам.
3. Заправка: смешайте лимонный сок с солью, горчицей и оливковым маслом.
4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте тунец и полейте заправкой.
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