Салат из пекинской капусты – один из самых легких и простых блюд, которое приготовит даже тот, кто не умеет готовить. Овощ идеально сочетается с рыбой, всеми овощами и зеленью. Для заправки лучше всего использовать не майонез, а масло, а для пикантности можно добавить горчицу, специи.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты с тунцом, кукурузой, огурцами.

Видео дня

Ингредиенты:

пекинская капуста

огурец

перец сладкий

чери

кукуруза

тунец консервированный

Заправка:

оливковое масло – 2 ст. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

соль – по вкусу

горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте крупными кусками пекинскую капусту.

2. Огурцы порежьте кружочками, перец брусками. Помидоры пополам.

3. Заправка: смешайте лимонный сок с солью, горчицей и оливковым маслом.

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте тунец и полейте заправкой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: