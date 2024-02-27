Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления вкусных и очень легких салатов. К тому же пекинская капуста отлично сочетается со всеми овощами, морепродуктами, колбасой и куриным филе.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с колбасой и морковью по-корейски.

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Ингредиенты:

пекинская капуста – 350 г

колбаса – 250 г

кукуруза консервированная – 1 банка

морковь по-корейски – 250 г

майонез – количество по желанию

сухарики – 1 пачка

Способ приготовления:

1️. Капусту разрежьте пополам и нарежьте тонкой соломкой. Переложите в глубокую миску.

2️. Копченую колбасу нарежьте соломкой и переложите в миску с капустой.

3️. В миску добавьте также банку кукурузы и морковь по-корейски.

4️. Добавьте майонез по вкусу, все перемешайте и можно есть.

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