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Салат из пекинской капусты с колбасой за 5 минут: самый легкий рецепт вкусного блюда
Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления вкусных и очень легких салатов. К тому же пекинская капуста отлично сочетается со всеми овощами, морепродуктами, колбасой и куриным филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с колбасой и морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 350 г
- колбаса – 250 г
- кукуруза консервированная – 1 банка
- морковь по-корейски – 250 г
- майонез – количество по желанию
- сухарики – 1 пачка
Способ приготовления:
1️. Капусту разрежьте пополам и нарежьте тонкой соломкой. Переложите в глубокую миску.
2️. Копченую колбасу нарежьте соломкой и переложите в миску с капустой.
3️. В миску добавьте также банку кукурузы и морковь по-корейски.
4️. Добавьте майонез по вкусу, все перемешайте и можно есть.
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