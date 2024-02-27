Салат из пекинской капусты с колбасой за 5 минут: самый легкий рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления вкусных и очень легких салатов. К тому же пекинская капуста отлично сочетается со всеми овощами, морепродуктами, колбасой и куриным филе. 

Вкусный салат из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с колбасой и морковью по-корейски. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 350 г
  • колбаса – 250 г
  • кукуруза консервированная – 1 банка
  • морковь по-корейски – 250 г
  • майонез – количество по желанию
  • сухарики – 1 пачка

Способ приготовления:

1️. Капусту разрежьте пополам и нарежьте тонкой соломкой. Переложите в глубокую миску.

Капуста для блюда

2️. Копченую колбасу нарежьте соломкой и переложите в миску с капустой. 

Морковь и колбаса для салата

3️. В миску добавьте также банку кукурузы и морковь по-корейски.

Приготовление салата

4️. Добавьте майонез по вкусу, все перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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