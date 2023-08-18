Салат из помидоров без майонеза за 5 минут: рецепт бюджетного блюда

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Салат из помидоров без майонеза за 5 минут: рецепт бюджетного блюда

Для того чтобы приготовить вкусный салат, не обязательно использовать множество ингредиентов. Достаточно взять за основу любимый овощ, дополнить его специями, зеленью и ароматным маслом. Такое блюдо готовится на скорую руку и получается бюджетным.

Фудблогер Татьяна с ником _tanyushina_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящего салата с помидорами и семенами без майонеза.

Рецепт салата из помидоров

Ингредиенты:

  • помидоры – 4-6 шт
  • семена – 50 г
  • базилик – 4-5 веточек
  • растительное/оливковое масло
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Способ приготовления:

1. Помидоры помыть и порезать ломтиками. Переложить в тарелку.

2. Измельчить и добавить базилик.

3. Семена предварительно поджарить до золотистого цвета и добавить в общую массу.

Салат с помидорами без майонеза

4. Заправить салат растительным маслом, по желанию добавить специи. Приятного аппетита!

Кроме того, можно замариновать помидоры с чесноком и зеленью. Такое блюдо можно подавать как полноценную закуску или салат.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом закусочных помидоров с перцем и чесноком, которые вы приготовите за 10 минут.

Рецепт маринованных помидоров с перцем и чесноком

Ингредиенты:

  • помидоры – 700 г
  • перец – 1 шт
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • уксус – 2 ч. л.
  • сахар – 2 ч. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • перец
  • зелень

Способ приготовления:

1. Помидоры нарезать дольками, выложить в миску или контейнер.

2. Далее приготовить заправку. Для этого следует почистить и измельчить в блендере перец и чеснок.

Рецепт закуски и салата из помидоров

3. К полученной массе добавить масло, уксус. соль, перец и сахар. Все тщательно перемешать.

4. Получившуюся заправку добавить к помидорам.

Закусочные помидоры

5. Измельчить и добавить зелень. Все тщательно перемешать. Можно есть сразу или дать настояться. Приятного аппетита!

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