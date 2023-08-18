Салат из помидоров без майонеза за 5 минут: рецепт бюджетного блюда
Для того чтобы приготовить вкусный салат, не обязательно использовать множество ингредиентов. Достаточно взять за основу любимый овощ, дополнить его специями, зеленью и ароматным маслом. Такое блюдо готовится на скорую руку и получается бюджетным.
Фудблогер Татьяна с ником _tanyushina_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящего салата с помидорами и семенами без майонеза.
Ингредиенты:
- помидоры – 4-6 шт
- семена – 50 г
- базилик – 4-5 веточек
- растительное/оливковое масло
Способ приготовления:
1. Помидоры помыть и порезать ломтиками. Переложить в тарелку.
2. Измельчить и добавить базилик.
3. Семена предварительно поджарить до золотистого цвета и добавить в общую массу.
4. Заправить салат растительным маслом, по желанию добавить специи. Приятного аппетита!
Кроме того, можно замариновать помидоры с чесноком и зеленью. Такое блюдо можно подавать как полноценную закуску или салат.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом закусочных помидоров с перцем и чесноком, которые вы приготовите за 10 минут.
Ингредиенты:
- помидоры – 700 г
- перец – 1 шт
- чеснок – 3-4 зубчика
- масло растительное – 2 ст. л.
- уксус – 2 ч. л.
- сахар – 2 ч. л.
- соль – 1 ч. л.
- перец
- зелень
Способ приготовления:
1. Помидоры нарезать дольками, выложить в миску или контейнер.
2. Далее приготовить заправку. Для этого следует почистить и измельчить в блендере перец и чеснок.
3. К полученной массе добавить масло, уксус. соль, перец и сахар. Все тщательно перемешать.
4. Получившуюся заправку добавить к помидорам.
5. Измельчить и добавить зелень. Все тщательно перемешать. Можно есть сразу или дать настояться. Приятного аппетита!
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