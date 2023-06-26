Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное, полезное блюдо для легкого ужина, выбирайте для этого любой салат. Ведь основа любого салата – овощи, зелень, а для более сытного варианта можно добавить яйца вареные, сыр, бобовые, рыбу.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из спаржевой фасоли с яйцами и горошком.

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Ингредиенты:

спаржевая фасоль – 400 г

яйца – 4 шт.

горошек – 1 б.

зеленый лук – пучок

майонез – 2-3 ст. л.

чеснок – 2-3 зуб.

молотый перец – по вкусу

сладкая горчица в зернах – 1 ч. л.

маринованные огурцы – 2-3 шт.

Способ приготовления:

1. Фасоль разрежьте на 2-3 части и отварите в подсоленной воде в течение 5-ти минут. Слейте воду и хорошо промойте холодной водой. Оставьте на время, чтобы она окончательно остыла и вся вода стекла.

2. Переложите фасоль в миску, добавьте кубиками нарезанные яйца, зеленый горошек, измельченный лук.

3. Заправьте салат майонезом, чесноком, черным перцем и горчицей, перемешайте.

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