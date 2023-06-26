Салат из спаржевой фасоли с горошком и яйцами для ужина: самый простой рецепт
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное, полезное блюдо для легкого ужина, выбирайте для этого любой салат. Ведь основа любого салата – овощи, зелень, а для более сытного варианта можно добавить яйца вареные, сыр, бобовые, рыбу.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из спаржевой фасоли с яйцами и горошком.
Ингредиенты:
- спаржевая фасоль – 400 г
- яйца – 4 шт.
- горошек – 1 б.
- зеленый лук – пучок
- майонез – 2-3 ст. л.
- чеснок – 2-3 зуб.
- молотый перец – по вкусу
- сладкая горчица в зернах – 1 ч. л.
- маринованные огурцы – 2-3 шт.
Способ приготовления:
1. Фасоль разрежьте на 2-3 части и отварите в подсоленной воде в течение 5-ти минут. Слейте воду и хорошо промойте холодной водой. Оставьте на время, чтобы она окончательно остыла и вся вода стекла.
2. Переложите фасоль в миску, добавьте кубиками нарезанные яйца, зеленый горошек, измельченный лук.
3. Заправьте салат майонезом, чесноком, черным перцем и горчицей, перемешайте.
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