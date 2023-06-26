Салат из спаржевой фасоли с горошком и яйцами для ужина: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Салат из спаржевой фасоли с горошком и яйцами для ужина: самый простой рецепт

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное, полезное блюдо для легкого ужина, выбирайте для этого любой салат. Ведь основа любого салата – овощи, зелень, а для более сытного варианта можно добавить яйца вареные, сыр, бобовые, рыбу. 

Вкусный салат из спаржевой фасоли

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из спаржевой фасоли с яйцами и горошком. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • спаржевая фасоль – 400 г
  • яйца – 4 шт. 
  • горошек – 1 б. 
  • зеленый лук – пучок 
  • майонез – 2-3 ст. л.
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • молотый перец – по вкусу 
  • сладкая горчица в зернах – 1 ч. л.
  • маринованные огурцы – 2-3 шт. 

Способ приготовления:

1. Фасоль разрежьте на 2-3 части и отварите в подсоленной воде в течение 5-ти минут. Слейте воду и хорошо промойте холодной водой. Оставьте на время, чтобы она окончательно остыла и вся вода стекла.

Спаржевая фасоль

2. Переложите фасоль в миску, добавьте кубиками нарезанные яйца, зеленый горошек, измельченный лук.

Приготовление салата

3. Заправьте салат майонезом, чесноком, черным перцем и горчицей, перемешайте. 

Готовый салат

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