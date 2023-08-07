Если вы хотите очень быстр приготовить вкусное блюдо для сытного и вкусного ужина, выбирайте овощи, бобовые, мясо, рыбу и морепродукты, которые могут быть основой для салата. Для заправки можно использовать не майонез, а йогурт, горчицу, масло.

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом сытного салата из фасоли, с копченной курицей и морковью по-корейски.

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Ингредиенты:

консервированная фасоль

морковь по-корейски

копченое филе курицы

Заправка:

свежий укроп

майонез

Способ приготовления:

1. Из фасоли слейте воду.

2. Переложите фасоль в миску, добавьте морковь по-корейски, порезанную кубиком курицу и измельченную зелень.

3. Заправьте майонезом и перемешайте салат.

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