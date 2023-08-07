Салат из трех самых бюджетных продуктов для сытного ужина: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Рецепт салата

Если вы хотите очень быстр приготовить вкусное блюдо для сытного и вкусного ужина, выбирайте овощи, бобовые, мясо, рыбу и морепродукты, которые могут быть основой для салата. Для заправки можно использовать не майонез, а йогурт, горчицу, масло. 

Рецепт салата с фасолью

Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом сытного салата из фасоли, с копченной курицей и морковью по-корейски. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • консервированная фасоль
  • морковь по-корейски
  • копченое филе курицы

Заправка:

  • свежий укроп
  • майонез

Способ приготовления:

1. Из фасоли слейте воду. 

Фасоль для салата

2. Переложите фасоль в миску, добавьте морковь по-корейски, порезанную кубиком курицу и измельченную зелень. 

Приготовление салата

3. Заправьте майонезом и перемешайте салат

Салат с фасолью

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