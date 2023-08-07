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Салат из трех самых бюджетных продуктов для сытного ужина: готовится 5 минут
Если вы хотите очень быстр приготовить вкусное блюдо для сытного и вкусного ужина, выбирайте овощи, бобовые, мясо, рыбу и морепродукты, которые могут быть основой для салата. Для заправки можно использовать не майонез, а йогурт, горчицу, масло.
Кулинар Иванна поделилась в Instagram рецептом сытного салата из фасоли, с копченной курицей и морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- консервированная фасоль
- морковь по-корейски
- копченое филе курицы
Заправка:
- свежий укроп
- майонез
Способ приготовления:
1. Из фасоли слейте воду.
2. Переложите фасоль в миску, добавьте морковь по-корейски, порезанную кубиком курицу и измельченную зелень.
3. Заправьте майонезом и перемешайте салат.
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