Салат из зеленых помидор на зиму – лучшие рецепты

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
421
Салат из зеленых помидор на зиму – лучшие рецепты

Пожалуй, многим хозяйкам сейчас знакома ситуация, когда после сбора урожая осталось еще много зеленых помидор, которые не успели созреть. Что из них сделать и где найти им применение – неизвестно, и выбрасывать тоже жалко. Но и не стоит этого делать, ведь даже из зеленых помидор можно приготовить множество вкусных блюд.

Редакция FoodOboz поделится рецептами салатов из зеленых помидор, которые прекрасно подойдут на зиму.

Салат из зеленых помидор с аджикой

Ингредиенты:

  • Зеленые помидоры – 3-4 кг

  • Петрушка и укроп – по 1 пучку

  • Болгарский перец – 500 г

  • Острый перец – 200 г

  • Чеснок – 300 г

  • Красные помидоры – 500 г

  • Приправа хмели-сунели – 50 г

  • Соль – 150 г

  • Масло растительное – 50 г

Способ приготовления:

  1. Тщательно помыть зеленые томаты и очистить их от ненужных корешков. Порезать кусочками.

  2. Для того, чтобы приготовить аджику, нужно перетереть все овощи через мясорубку. Смешать массу с зелеными помидорами. Добавить специи.

  3. Тушить все на слабом огне 20 минут.

  4. Добавить зелень и тушить еще минуту.

  5. Разложить салат в банки и закатать крышками.

Салат из зеленых помидоров с аджикой
Видео дня

Салат из зеленых помидоров с морковью

Ингредиенты:

  • Зеленые помидоры – 2,5 кг

  • Морковь – 300 г

  • Лук – 300 г

  • Острый перец – 1 шт

  • Чеснок – 1 зубчик

  • Молотый горчица – 1 ст. л

  • Уксус – 100 мл

  • Соль – 3 ст. л

  • Сахар – 150 г

  • Лавровый лист – 1 шт

  • Душистый перец – 2-3 горошины

  • Масло – 1 ст. л

  • Молотый черный перец – 0,5 ч. л

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать кружочками, морковь натереть, порезать помидоры на небольшие кусочки.

  2. Чеснок и острый перец перебить в блендере.

  3. Смешать все овощи, добавить соль, сахар, уксус и горчицу. Перемешать.

  4. Оставить салат на 4 часа при комнатной температуре.

  5. В стерильные банки на дно положить лавровый лист и по три горошины перца. Салат разложить в банки, а сок оставить в миске.

  6. Добавить в салат масло, молотый перец. В самом конце залить соком.

  7. Стерилизовать салат течение 25 минут. Закатать крышками.

Зеленые помидоры без стерилизации

Ингредиенты:

  • Зеленые помидоры – 8-9 кг

  • Болгарский перец – 7 шт

  • Красный перец – 3-4 шт

  • Чеснок – 4 зубчика

  • Вода – 6 л

  • Соль – 1 ст

  • Сахар – 1,5 в

  • Уксус – 0,5 л

Способ приготовления:

  1. Помидоры помыть, очистить от плодоножек и порезать на небольшие куски.

  2. Перец и чеснок почистить и помыть. Измельчить в блендере.

  3. Подготовить банки и крышки: простерилизовать все в соленой воде в течение 2-3 минут.

  4. Измельченную массу распределить по банкам. Заполнить нарезанными помидорами.

  5. Тем временем приготовить маринад: в воду добавить соль, перец, перемешать и довести до кипения. Влить уксус.

  6. Разлить маринад по банкам. Закатать.

Салат из зеленых помидоров без стерилизации

Также, на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты