Салат из зеленых помидор на зиму – лучшие рецепты
Пожалуй, многим хозяйкам сейчас знакома ситуация, когда после сбора урожая осталось еще много зеленых помидор, которые не успели созреть. Что из них сделать и где найти им применение – неизвестно, и выбрасывать тоже жалко. Но и не стоит этого делать, ведь даже из зеленых помидор можно приготовить множество вкусных блюд.
Редакция FoodOboz поделится рецептами салатов из зеленых помидор, которые прекрасно подойдут на зиму.
Салат из зеленых помидор с аджикой
Ингредиенты:
Зеленые помидоры – 3-4 кг
Петрушка и укроп – по 1 пучку
Болгарский перец – 500 г
Острый перец – 200 г
Чеснок – 300 г
Красные помидоры – 500 г
Приправа хмели-сунели – 50 г
Соль – 150 г
Масло растительное – 50 г
Способ приготовления:
Тщательно помыть зеленые томаты и очистить их от ненужных корешков. Порезать кусочками.
Для того, чтобы приготовить аджику, нужно перетереть все овощи через мясорубку. Смешать массу с зелеными помидорами. Добавить специи.
Тушить все на слабом огне 20 минут.
Добавить зелень и тушить еще минуту.
Разложить салат в банки и закатать крышками.
Салат из зеленых помидоров с морковью
Ингредиенты:
Зеленые помидоры – 2,5 кг
Морковь – 300 г
Лук – 300 г
Острый перец – 1 шт
Чеснок – 1 зубчик
Молотый горчица – 1 ст. л
Уксус – 100 мл
Соль – 3 ст. л
Сахар – 150 г
Лавровый лист – 1 шт
Душистый перец – 2-3 горошины
Масло – 1 ст. л
Молотый черный перец – 0,5 ч. л
Способ приготовления:
Лук нарезать кружочками, морковь натереть, порезать помидоры на небольшие кусочки.
Чеснок и острый перец перебить в блендере.
Смешать все овощи, добавить соль, сахар, уксус и горчицу. Перемешать.
Оставить салат на 4 часа при комнатной температуре.
В стерильные банки на дно положить лавровый лист и по три горошины перца. Салат разложить в банки, а сок оставить в миске.
Добавить в салат масло, молотый перец. В самом конце залить соком.
Стерилизовать салат течение 25 минут. Закатать крышками.
Зеленые помидоры без стерилизации
Ингредиенты:
Зеленые помидоры – 8-9 кг
Болгарский перец – 7 шт
Красный перец – 3-4 шт
Чеснок – 4 зубчика
Вода – 6 л
Соль – 1 ст
Сахар – 1,5 в
Уксус – 0,5 л
Способ приготовления:
Помидоры помыть, очистить от плодоножек и порезать на небольшие куски.
Перец и чеснок почистить и помыть. Измельчить в блендере.
Подготовить банки и крышки: простерилизовать все в соленой воде в течение 2-3 минут.
Измельченную массу распределить по банкам. Заполнить нарезанными помидорами.
Тем временем приготовить маринад: в воду добавить соль, перец, перемешать и довести до кипения. Влить уксус.
Разлить маринад по банкам. Закатать.
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