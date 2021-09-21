Салат из зеленых помидор на зиму – лучшие рецепты

Пожалуй, многим хозяйкам сейчас знакома ситуация, когда после сбора урожая осталось еще много зеленых помидор, которые не успели созреть. Что из них сделать и где найти им применение – неизвестно, и выбрасывать тоже жалко. Но и не стоит этого делать, ведь даже из зеленых помидор можно приготовить множество вкусных блюд.

Редакция FoodOboz поделится рецептами салатов из зеленых помидор, которые прекрасно подойдут на зиму.

Салат из зеленых помидор с аджикой

Ингредиенты:

Зеленые помидоры – 3-4 кг

Петрушка и укроп – по 1 пучку

Болгарский перец – 500 г

Острый перец – 200 г

Чеснок – 300 г

Красные помидоры – 500 г

Приправа хмели-сунели – 50 г

Соль – 150 г

Масло растительное – 50 г

Способ приготовления:

Тщательно помыть зеленые томаты и очистить их от ненужных корешков. Порезать кусочками. Для того, чтобы приготовить аджику, нужно перетереть все овощи через мясорубку. Смешать массу с зелеными помидорами. Добавить специи. Тушить все на слабом огне 20 минут. Добавить зелень и тушить еще минуту. Разложить салат в банки и закатать крышками.

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Салат из зеленых помидоров с морковью

Ингредиенты:

Зеленые помидоры – 2,5 кг

Морковь – 300 г

Лук – 300 г

Острый перец – 1 шт

Чеснок – 1 зубчик

Молотый горчица – 1 ст. л

Уксус – 100 мл

Соль – 3 ст. л

Сахар – 150 г

Лавровый лист – 1 шт

Душистый перец – 2-3 горошины

Масло – 1 ст. л

Молотый черный перец – 0,5 ч. л

Способ приготовления:

Лук нарезать кружочками, морковь натереть, порезать помидоры на небольшие кусочки. Чеснок и острый перец перебить в блендере. Смешать все овощи, добавить соль, сахар, уксус и горчицу. Перемешать. Оставить салат на 4 часа при комнатной температуре. В стерильные банки на дно положить лавровый лист и по три горошины перца. Салат разложить в банки, а сок оставить в миске. Добавить в салат масло, молотый перец. В самом конце залить соком. Стерилизовать салат течение 25 минут. Закатать крышками.

Зеленые помидоры без стерилизации

Ингредиенты:

Зеленые помидоры – 8-9 кг

Болгарский перец – 7 шт

Красный перец – 3-4 шт

Чеснок – 4 зубчика

Вода – 6 л

Соль – 1 ст

Сахар – 1,5 в

Уксус – 0,5 л

Способ приготовления:

Помидоры помыть, очистить от плодоножек и порезать на небольшие куски. Перец и чеснок почистить и помыть. Измельчить в блендере. Подготовить банки и крышки: простерилизовать все в соленой воде в течение 2-3 минут. Измельченную массу распределить по банкам. Заполнить нарезанными помидорами. Тем временем приготовить маринад: в воду добавить соль, перец, перемешать и довести до кипения. Влить уксус. Разлить маринад по банкам. Закатать.

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