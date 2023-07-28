Салат из зеленых помидоров на зиму с перцем, луком и зеленью: простой рецепт
Зеленые помидоры могут быть главным ингредиентом при приготовлении вкусных, оригинальных блюд на зиму. Из них можно готовить салаты, соусы, а также делать варенье.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из зеленых помидоров, с зеленью, болгарским перцем и луком.
Ингредиенты:
- помидоры – 2 кг
- лук – 1 кг
- болгарский перец – 1 кг
- острый перец – 2-3 шт.
- зелень – пучок
- соль – по вкусу
- растительное масло – 200 мл
- уксус 9% – 100 мл
Способ приготовления:
1. Порежьте помидоры дольками, посолите, перемешайте и накройте крышкой, оставьте на сутки при комнатной температуре.
2. Порежьте мелко лук, болгарский, острый перец, зелень и добавьте к помидорам. Влейте туда уксус, растительное масло, посолите и оставьте на 1 час.
3. Разложите салат по литровым банкам. Прикройте крышками, поставьте в кастрюлю с полотенцем на дне, залейте водой по плечики и стерилизуйте 5 минут после закипания. Закатайте банки, переверните.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: