Зеленые помидоры могут быть главным ингредиентом при приготовлении вкусных, оригинальных блюд на зиму. Из них можно готовить салаты, соусы, а также делать варенье.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из зеленых помидоров, с зеленью, болгарским перцем и луком.

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Ингредиенты:

помидоры – 2 кг

лук – 1 кг

болгарский перец – 1 кг

острый перец – 2-3 шт.

зелень – пучок

соль – по вкусу

растительное масло – 200 мл

уксус 9% – 100 мл

Способ приготовления:

1. Порежьте помидоры дольками, посолите, перемешайте и накройте крышкой, оставьте на сутки при комнатной температуре.

2. Порежьте мелко лук, болгарский, острый перец, зелень и добавьте к помидорам. Влейте туда уксус, растительное масло, посолите и оставьте на 1 час.

3. Разложите салат по литровым банкам. Прикройте крышками, поставьте в кастрюлю с полотенцем на дне, залейте водой по плечики и стерилизуйте 5 минут после закипания. Закатайте банки, переверните.

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