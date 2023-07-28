Салат из зеленых помидоров на зиму с перцем, луком и зеленью: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Зеленые помидоры могут быть главным ингредиентом при приготовлении вкусных, оригинальных блюд на зиму. Из них можно готовить салаты, соусы, а также делать варенье.

Зеленые помидоры

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного салата из зеленых помидоров, с зеленью, болгарским перцем и луком.

Как законсервировать зеленые помидоры
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Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг
  • лук – 1 кг
  • болгарский перец – 1 кг
  • острый перец – 2-3 шт.
  • зелень – пучок
  • соль – по вкусу
  • растительное масло – 200 мл
  • уксус 9% – 100 мл

Способ приготовления:

1. Порежьте помидоры дольками, посолите, перемешайте и накройте крышкой, оставьте на сутки при комнатной температуре.

Помидоры для салата

2. Порежьте мелко лук, болгарский, острый перец, зелень и добавьте к помидорам. Влейте туда уксус, растительное масло, посолите и оставьте на 1 час.

Приготовление салата из зеленых помидоров

3. Разложите салат по литровым банкам. Прикройте крышками, поставьте в кастрюлю с полотенцем на дне, залейте водой по плечики и стерилизуйте 5 минут после закипания. Закатайте банки, переверните.

Готовый салат

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