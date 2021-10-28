Салат, который может переплюнуть винегрет: как интересно и вкусно приготовить свеклу

Если винегрет уже надоел, но свеклы достаточно для того, чтобы приготовить блюдо для праздничного стола, следует сделать легкий и эффектный салат. Нужно только добавить несколько новых ингредиентов, вкусно их объединить и украсить. Таким образом, традиционное блюдо заиграет новыми вкусами и сможет удивить гостей.

Ингредиенты:

свекла – 250 г

лук репчатый – 2 шт

огурцы маринованные – 5 шт

морковь – 1 шт

чеснок – 1-2 зубчика

лимонный сок – 1 ч.л

петрушка свежая для украшения (по желанию) – 1-2 веточки

масло – 2 ст.л

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

кунжут

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Способ приготовления:

Свеклу вымыть, положить в холодную воду и варить 40-60 минут. Вынуть и охладить. Морковь промыть, проварить 20 минут. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Обжарить на растительном масле 7-10 минут до мягкости и золотистости. Маринованные огурцы порезать кубиками. Вареную свеклу и морковь почистить и так же измельчить. В миску выложить свеклу и обжаренный лук, перемешать. Добавить огурцы и морковь. Сбрызнуть лимонным соком. Чеснок почистить, измельчить ножом и добавляем в салат вместе с солью, черным молотым перцем. Перемешать. Оставить на 10-15 минут. Украсить петрушкой и кунжутом.

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