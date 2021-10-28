Салат, который может переплюнуть винегрет: как интересно и вкусно приготовить свеклу

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Салат, который может переплюнуть винегрет: как интересно и вкусно приготовить свеклу

Если винегрет уже надоел, но свеклы достаточно для того, чтобы приготовить блюдо для праздничного стола, следует сделать легкий и эффектный салат. Нужно только добавить несколько новых ингредиентов, вкусно их объединить и украсить. Таким образом, традиционное блюдо заиграет новыми вкусами и сможет удивить гостей.

Ингредиенты:

  • свекла – 250 г

  • лук репчатый – 2 шт

  • огурцы маринованные – 5 шт

  • морковь – 1 шт

  • чеснок – 1-2 зубчика

  • лимонный сок – 1 ч.л

  • петрушка свежая для украшения (по желанию) – 1-2 веточки

  • масло – 2 ст.л

  • соль – по вкусу

  • перец черный молотый – по вкусу

  • кунжут

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Способ приготовления:

  1. Свеклу вымыть, положить в холодную воду и варить 40-60 минут.

  2. Вынуть и охладить.

  3. Морковь промыть, проварить 20 минут.

  4. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами.

  5. Обжарить на растительном масле 7-10 минут до мягкости и золотистости.

  6. Маринованные огурцы порезать кубиками.

  7. Вареную свеклу и морковь почистить и так же измельчить.

  8. В миску выложить свеклу и обжаренный лук, перемешать.

  9. Добавить огурцы и морковь.

  10. Сбрызнуть лимонным соком.

  11. Чеснок почистить, измельчить ножом и добавляем в салат вместе с солью, черным молотым перцем.

  12. Перемешать.

  13. Оставить на 10-15 минут.

  14. Украсить петрушкой и кунжутом.

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