Салат, который может переплюнуть винегрет: как интересно и вкусно приготовить свеклу
Если винегрет уже надоел, но свеклы достаточно для того, чтобы приготовить блюдо для праздничного стола, следует сделать легкий и эффектный салат. Нужно только добавить несколько новых ингредиентов, вкусно их объединить и украсить. Таким образом, традиционное блюдо заиграет новыми вкусами и сможет удивить гостей.
Ингредиенты:
свекла – 250 г
лук репчатый – 2 шт
огурцы маринованные – 5 шт
морковь – 1 шт
чеснок – 1-2 зубчика
лимонный сок – 1 ч.л
петрушка свежая для украшения (по желанию) – 1-2 веточки
масло – 2 ст.л
соль – по вкусу
перец черный молотый – по вкусу
кунжут
Способ приготовления:
Свеклу вымыть, положить в холодную воду и варить 40-60 минут.
Вынуть и охладить.
Морковь промыть, проварить 20 минут.
Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами.
Обжарить на растительном масле 7-10 минут до мягкости и золотистости.
Маринованные огурцы порезать кубиками.
Вареную свеклу и морковь почистить и так же измельчить.
В миску выложить свеклу и обжаренный лук, перемешать.
Добавить огурцы и морковь.
Сбрызнуть лимонным соком.
Чеснок почистить, измельчить ножом и добавляем в салат вместе с солью, черным молотым перцем.
Перемешать.
Оставить на 10-15 минут.
Украсить петрушкой и кунжутом.
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