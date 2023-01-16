Салат "Крабовая шуба": как вкусно и быстро приготовить оригинальное блюдо
Салаты из крабовых палочек – отличное блюдо, как для праздничного стола, так и на каждый день. Стоит отметить, что они очень хорошо сочетаются с сыром, морепродуктами, зеленью и рисом.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного и оригинального салата из крабовых палочек, яиц и плавленого сыра, который станет альтернативой классической "Шубы".
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 4 шт.
- майонез
- масло сливочное – 40 г
- сыр твердый, но можно и плавленый
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки натрите на терке. Яйца сварите, разрежьте и отделите белки и желтки.
2. Плавленый сыр натрите на мелкой терке.
3. Этот салат лучше выложить слоями на блюдо в такой последовательности: натертые белки, майонеза, крабовые палочки, майонез, плавленый сыр, майонез, сверху сливочное масло, желтки, майонез и сверху натертые крабовые палочки.
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