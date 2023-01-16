Салат "Крабовая шуба": как вкусно и быстро приготовить оригинальное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Салаты из крабовых палочек – отличное блюдо, как для праздничного стола, так и на каждый день. Стоит отметить, что они очень хорошо сочетаются с сыром, морепродуктами, зеленью и рисом.

Вкусный салат с крабовыми палочками

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного и оригинального салата из крабовых палочек, яиц и плавленого сыра, который станет альтернативой классической "Шубы".

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 4 шт.
  • майонез
  • масло сливочное – 40 г
  • сыр твердый, но можно и плавленый
  • яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки натрите на терке. Яйца сварите, разрежьте и отделите белки и желтки. 

Вареные яйца

2. Плавленый сыр натрите на мелкой терке. 

Крабовые палочки для приготовления салата

3. Этот салат лучше выложить слоями на блюдо в такой последовательности: натертые белки, майонеза, крабовые палочки, майонез, плавленый сыр, майонез, сверху сливочное масло, желтки, майонез и сверху натертые крабовые палочки.

Готовый салат

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